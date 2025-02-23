هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. مجدي عاشور يجيب

كتب- علي شبل:

هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، يقول مستشار المفتي: من المعلوم أن الصلاتين اللتين يجمع بينهما هما: الظهر والعصر، وأيضا المغرب والعشاء.

واضاف عاشور في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين بعذر - على المختار في الفتوى - على أن يصليهما تامتين من غير قصر ؛ لأنه ليس في سفر.

ولفت أمين عام الفتوى بدار الإفتاء أن المصلي مُخيَّر في أن يجمعهما جمع تقديم أو تأخير؛ خاصة إذا كان يلحقه بسبب أداء كل صلاة في وقتها مشقة وضعف أو ألم شديد، فقد قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)- الحج 78.. والله أعلم

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