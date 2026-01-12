هل تجوز الصلاة مع ارتداء الحذاء؟.. أمين الفتوى: جائزة بشرط

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: هل تجوز الصلاة مع ارتداء الحذاء؟.. ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الصلاة بالحذاء جائزة شرعًا، لكن لها ضوابط يجب مراعاتها حتى تكون الصلاة صحيحة ولا يقع الإنسان في مخالفة أو أذى للآخرين.

وبيّن أن من أهم هذه الضوابط عدم دخول المسجد المفروش بالسجاد بالحذاء، حتى لو كان الإنسان حريصًا على نظافة حذائه، لأن ذلك يؤدي إلى تلويث سجاد المسجد، وغسيل سجاد المساجد فيه مشقة ومعاناة بسبب مساحاته الكبيرة، ولذلك ينبغي احترام بيوت الله والمحافظة على نظافتها.

وأشار إلى أنه لا مانع من الصلاة بالحذاء في مكان يصلح الدخول إليه بالحذاء، مثل الأماكن المفتوحة أو غير المفروشة، مع التأكيد على أن يكون الحذاء نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي نجاسة.

وختم أمين الفتوى، مؤكدًا أن الشرط الأهم في الصلاة بالحذاء أن يكون خاليًا من النجاسة، لأن وجود النجاسة على الحذاء يجعل الصلاة باطلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه أثناء الصلاة لما علم أن فيهما أذى أو نجاسة، فدل ذلك على وجوب التأكد من الطهارة قبل الصلاة.

