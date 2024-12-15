المفتي يوضح حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

كتب-محمد قادوس:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن ما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة؟ فصديقي صلى الظهر وهو يرتدي عمامة على رأسه وكانت تَحُولُ بين جبهته وموضع سجوده في الصلاة، وقد سمعت أنَّ الصلاة بهذه الكيفية غير صحيحة. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي صحيحة أو لا؟

في رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الصلاة بالكيفية المذكورة -السجود على العمامة وما شابهها-صحيحة شرعًا ما دام قد أتى المصلي ببقية الأركان على وجه التمام، ولم يكن هناك ما يُبطل صلاته، ولا يلزمه إعادتها.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أن الأولى له في قابل الأيام أن يسجد على جبهته وهي مكشوفة، خروجًا من خلاف الفقهاء.



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