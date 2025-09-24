مضيفة طيران تكشف أسرار يجب على كل مسافر الالتزام بها

عالم الطيران لا تحكمه القوانين الرسمية وتعليمات السلامة فقط، بل هناك مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي يعرفها طاقم الضيافة الجوي جيدا، ويفضل أن يلتزم بها كل مسافر لضمان رحلة أكثر راحة وأمانا.

لاحظت مضيفة الطيران "باربرا باربي باك باسيليري"، البالغة من العمر 29 عاما، أن بعض المسافرين لا يلتزمون بتلك المعايير، ما يجعل مهامها أكثر تعقيدا وقد يتسبب في مشكلات على ارتفاع 30 ألف قدم، وفقا لموقع mirror.

الحفاظ على النظافة

حذر المسافرون أثناء الرحلات الجوية من استخدام المراحيض عند ملاحظة وجود برك سائلة مجهولة المصدر على الأرض، حفاظا على النظافة وتجنب المخاطر، كما اشارت إلى أنه رغم غسل البطانيات بين الرحلات، إلاأنها تكون قد استخدمت بالفعل من قبل عدد كبير من الركاب قبل ذلك.

ارتداء الأحذية المناسبة

تنصح بعدم ارتداء الكعب العالي، لكونه يعيق الحركة في المطار، كما قد يمثل خطرًا أثناء الطوارئ على متن الطائرة.

تجنب التزاحم عند الصعود إلى الطائرة

أعادت "باربرا" التعليق على اندفاع الركاب أثناء الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى أنه ما دام المسافر يجلس في صالة الانتظار ولديه مقعد محجوز مسبقا، فلا حاجة للوقوف في الطابور.