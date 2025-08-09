لشهر العسل.. 25 صورة لأجمل 3 أماكن رومانسية في مصر

كتب - محمود عبده:

مع اقتراب موعد زفافك، يبدأ التفكير مع شريك حياتك في اختيار وجهة شهر العسل التي تجمع بين الرومانسية والهدوء، لتكون تلك الرحلة ذكرى لا تنسى تتجاوز فقط أيام الاحتفال الأولى.

شهر العسل ليس مجرد رحلة، بل هو بداية لحياة جديدة تستحق الاستعداد لها بعناية.

وفقا للهيئة المصرية لتنشيط السياحة عبر موقعها الإلكتروني، إليك أفضل الوجهات المصرية التي تلبي كل تطلعات العرسان:

1. سهل حشيش

يبعد منتجع سهل حشيش 18 كيلومترا فقط عن مدينة الغردقة، وهو منتجع فريد يمتد على ساحل البحر الأحمر، صمم بالكامل على طراز الأرابيسك الأنيق.

يتميز المكان بشواطئه البيضاء النقية ورماله الناعمة، إلى جانب العديد من الأنشطة المائية الممتعة.

2. دهب

تقع دهب على بعد حوالي 500 كيلومتر من القاهرة، وتشتهر بجمالها الطبيعي الذي يجمع بين مياه البحر الأحمر الصافية وصحراء واسعة مذهلة.

تقدم دهب للعرسان فرصا متنوعة للاستمتاع بالرياضات المائية مثل الغطس والغوص، إلى جانب مغامرات تسلق الصخور وركوب الأمواج الشراعي.

تتميز المدينة بتوفير خيارات إقامة تناسب مختلف الميزانيات، مع أجواء هادئة وعصرية تجعلها وجهة مثالية لمن يبحثون عن التوازن بين الاسترخاء والنشاط.

3. الأقصر وأسوان

إذا كنت من محبي التاريخ والأساطير، فالأقصر وأسوان هما الوجهتان الأمثل لشهر عسلك.

تجربة الرحلة النيلية الفاخرة التي تستمر من ثلاثة إلى أربعة أيام تمنحكما فرصة فريدة لاستكشاف روائع الحضارة المصرية القديمة.

ترافقكما جولات سياحية منظمة لزيارة المعابد الأثرية والمواقع التاريخية، وسط مناظر خلابة على ضفاف نهر النيل، ما يجعل كل لحظة في هذه الرحلة استثنائية تعيدكما إلى عصور الحضارة الفرعونية.