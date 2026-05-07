يدرس الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، بيع يخته الفاخر "Koru" مقابل نحو 500 مليون دولار، بعد أن أصبح يلفت الأنظار بشكل مبالغ فيه أينما ظهر.

لماذا يدرس جيف بيزوس بيع يخته الفاخر؟

ووفق ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بيزوس يشعر بأن اليخت الضخم، الذي يبلغ طوله 417 قدما ويعد الأكبر من نوعه في العالم، بات مصدر جذب إعلامي مستمر، وهو ما لم يعد يفضله في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكلفة صيانته السنوية التي تقدر بنحو 22 مليون دولار.

ويأتي هذا التوجه بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاق اليخت في رحلته الأولى عام 2023، بعدما تم بناؤه سرا على يد شركة بناء السفن الهولندية "Oceanco" خلال عامين من العمل.

ويعد اليخت رمزا للرفاهية الفائقة، إذ يرافقه قارب دعم ضخم يعرف باسم "Abeona" بلغت تكلفته نحو 55 مليون جنيه إسترليني، ويضم مهبطا للطائرات بدلا من اليخت الرئيسي بسبب حجم الأشرعة.

كما يلفت "Koru" الأنظار بتصميمه الفريد، إذ يحمل على مقدمة هيكله تمثالا لعارضة التلفزيون لورين سانشيز، زوجة بيزوس، على هيئة حورية بحر، بينما يحتاج تشغيله إلى طاقم مكون من 36 شخصا، ويستوعب حتى 18 ضيفا.

وخلال السنوات الأخيرة، استضاف اليخت عددا من نجوم هوليوود، من بينهم كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو وكاتي بيري، في رحلات بحرية فاخرة جابت عددا من الوجهات الأوروبية.

حجم يخت بيزوس يثير انتقادات شعبية

لكن ضخامة اليخت لم تخل من الجدل، إذ أثارت محاولة سابقة للسماح بمروره عبر جسر تاريخي في مدينة روتردام الهولندية اعتراضات شعبية واسعة، ما دفع الشركة المنفذة إلى التراجع عن الخطة.

كما واجه اليخت صعوبات لوجستية أخرى، بعدما تبين أنه ضخم للغاية بحيث لا يمكنه الرسو في بعض الموانئ، واضطر للوقوف بجوار سفن شحن ونفط في مواقع أقل فخامة.

ويأتي هذا الجدل حول اليخت بالتزامن مع مشاركة بيزوس وزوجته في فعاليات كبرى مثل حفل "ميت جالا"، الذي أثار بدوره نقاشات واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية بسبب ارتباطه برعايات مالية ضخمة.

اقرأ أيضا:

يخت روسي فاخر يعبر مضيق هرمز رغم الحصار البحري الأمريكي