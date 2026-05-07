علاء الدين هو شخصية أسطورية تحكي قصة شاب فقير ذكي وشجاع يعيش حياة بسيطة ويواجه العديد من التحديات حتى يعثر على مصباح سحري يغير حياته للأفضل.

وفيما يلي، نستعرض لكم أبرز معلومات عن علاء الدين، وفقا ما كشف "buzzfeed".

ما القصة وراء فيلم "علاء الدين" الذي أصدرته ديزني في 2019؟

في مايو 2019 أصدرت ديزني فيلم علاء الدين الذي يروي قصة طفل شوارع لطيف يستعين بخدمات جني ماكر لكسب قلب ياسمين ابنة السلطان.

والفيلم مقتبس من حكاية شعبية من مجموعة ألف ليلة وليلة وهي مجموعة حكايات عربية تعود جذورها إلى القرن الثامن عشر.

هل فيلم "علاء الدين" الكرتوني كان الأعلى إيرادا في 1992؟

قبل 27 عاما أصدر ديزني فيلم علاء الدين الكرتوني، والذي أصبح الأعلى إيرادا في عام 1992، وحقق أكثر من 346 مليون دولار حول العالم.

لماذا لم ينل فيلم "علاء الدين" الكرتوني إعجاب النقاد؟

رغم احتواء فيلم علاء الدين الصادر عام 1992 على جميع عناصر الحكاية الخيالية الجذابة من مغامرة وتشويق وبطل شجاع وأميرة أسيرة التقاليد، ومجموعة من الشخصيات الثانوية، إلا أنه لم ينل إعجاب النقاد، فقد انزعج البعض من الصور النمطية والتعميمات التي استخدمها الفيلم عن العرب والشرق الأوسط.

ما التحديات التي واجهها فيلم علاء الدين؟

عندما أعلنت ديزني عام 2016 عن إنتاج نسخة حية من فيلم علاء الدين، واجه المخرج جاي ريتشي تحديا كبيرا يتمثل في الصور النمطية والتعميمات التي انتقدها النقاد والجمهور سابقا.

هل حققت نسخة 2019 من "علاء الدين" نجاحا أكبر من الفيلم الأصلي؟

وبالرغم من تباين الآراء حول الفيلم حققت نسخة 2019 شعبية واسعة، حيث تجاوزت إيراداتها إيرادات الفيلم الأصلي في غضون شهر واحد فقط من عرضها في دور السينما.

كم حققت نسخة "علاء الدين" الموسيقية مقارنة بالفيلم الأصلي؟

حقق فيلم علاء الدين النسخة الموسيقية 604.9 مليون دولار أمريكي عالميا بعد أسبوعين فقط من عرضه منها 232.4 مليون دولار في الولايات المتحدة و372.5 مليون دولار دوليا.

وبالمقارنة، حقق الفيلم الأصلي أحد أبرز أفلام نهضة ديزني 504 ملايين دولار أمريكي عالميا طوال فترة عرضه في دور السينما.

ما صفات شخصية علاء الدين؟

يمتلك علاء الدين ذكاء شديد، فقد تمكن من التغلب على أعدائه مرات عديدة خلال الفيلم الأول.

بالإضافة إلى ذلك، كان قادرا على مواجهة الخطر مباشرة بالرغم من خوفه، بسبب حبه لـ ياسمين.

من أين استمدت ديزني إلهام فيلم "علاء الدين"؟

استمدت ديزني هذا الفيلم من قصص علاء الدين والمصباح السحري الموجودة في كتب ألف ليلة وليلة.

ولم تحاول الشركة إدخال الكثير من التعديلات على القصة، بل حافظت على الطابع الشرقي لمعظم الشخصيات في الفيلم.

اقرأ أيضا:

​الصحة تحذر: جنبوا أطفالكم الإصابة بفيروس "HSV1" بهذه الطريقة

فيروس شتوي يثير قلق الولايات المتحدة.. تعرف على أعراضه