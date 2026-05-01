كتبت- نرمين ضيف الله:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إلى المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي تُقام في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.



وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لأداء أبرز لاعبي الفريقين قبل انطلاق المباراة، موضحة أن بعض لاعبي الأهلي قد يظهرون بمستوى مميز، في حين يحتاج عدد من لاعبي الزمالك إلى مزيد من التركيز، خاصة مع احتمالية تعرض البعض للإصابات، وفقًا لقراءتها الفلكية.



ما موعد مباراة القمة



تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.



ما هي توقعات أداء لاعبي الأهلي



حارس المرمى مصطفى شوبير (برج الحوت)



أشارت عبير فؤاد إلى أن حارس المرمى مصطفى شوبير، من مواليد برج الحوت، يمتلك فرصًا جيدة لتقديم أداء قوي، في ظل دعم فلكي يمنحه يقظة وقدرة على التصدي للهجمات.



إمام عاشور 20 فبراير (برج الحوت)



كما توقعت أن يقدم إمام عاشور، لاعب خط الوسط، مستوى مميزًا، حيث يحظى بدعم إيجابي يعزز من حضوره في الملعب.



هادي رياض (برج الجوزاء)



وفي المقابل، أوضحت أن هادي رياض، من مواليد برج الجوزاء، قد يواجه بعض التحديات على مستوى الطاقة البدنية، ما يتطلب منه بذل مجهود مضاعف.



أحمد نبيل كوكا



أما أحمد نبيل كوكا، فرأت أنه يمتلك حظوظًا جيدة لإثبات نفسه، بفضل طاقة إيجابية تدعمه داخل الملعب.



مروان عطية



بينما يحتاج مروان عطية إلى التركيز بشكل أكبر، في ظل تراجع نسبي في طاقته.



محمود تريزيجيه



وفي خط الهجوم، أشارت إلى أن محمود تريزيجيه قد يواجه بعض التشتت، ما يتطلب منه مضاعفة تركيزه لتحقيق أفضل أداء.



توقعات أداء لاعبي الزمالك



بالنسبة لفريق الزمالك، أوضحت عبير فؤاد أن الحالة الفلكية العامة للفريق ليست في أفضل حالاتها، ما قد ينعكس على الأداء داخل الملعب.



مهدي سليمان



وأشارت إلى أن حارس المرمى مهدي سليمان قد يحتاج إلى بذل مجهود إضافي، في ظل طاقة أقل من المعتاد.

محمود بنتايك وحسام عبد المجيد



وفي خط الدفاع، لفتت إلى أن محمود بنتايك وحسام عبد المجيد قد يكونان أكثر عرضة للتوتر والتشتت، مع احتمالية التعرض للإصابة، بينما يعاني محمود الونش من تراجع في اللياقة البدنية.



أحمد فتوح وعبد الله السعيد



أما في خط الوسط، فرأت أن أحمد فتوح قد يفتقد للتركيز، في حين يُعد عبد الله السعيد من أبرز العناصر القادرة على تقديم أداء قوي، بفضل طاقته الإيجابية وتعاونه مع زملائه.



بيزيرا



وفي خط الهجوم، توقعت أن يواجه اللاعب بيزيرا حالة من عدم التوفيق، ما قد يؤثر على مستواه خلال اللقاء.



التوقعات النهائية



رجحت عبير فؤاد، وفقًا لقراءتها الفلكية، كفة الأهلي في هذه المواجهة، مشيرة إلى أنه يمتلك الحظ الأكبر لتحقيق الفوز في القمة المرتقبة.

