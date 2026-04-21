كشفت سيدة أمريكية تدعى هيذر فون سانت جيمس، وتبلغ من العمر 57 عاما، عن قصة صادمة بدأت منذ طفولتها، بعدما أدى ارتداؤها معطف والدها القديم الملوث بمادة الأسبستوس إلى إصابتها لاحقا بسرطان نادر وخطير.

وتقول هيذر إنها كانت ترتدي المعطف في أمسيات باردة عندما كانت طفلة لتتوجه لإطعام أرانبها، دون أن تعلم أن والدها كان يستخدمه أثناء عمله في مواقع البناء، ما جعله ملوثا بغبار الأسبستوس السام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

أعراض خطيرة تصيب هيذر فون

وبعد سنوات طويلة، وفي سن السادسة والثلاثين، بدأت تعاني من أعراض خطيرة أثناء حملها الأول، شملت الإرهاق الشديد، الحمى، وضيق التنفس، قبل أن تكشف الفحوصات وجود ورم قرب الرئة.

اكتشاف الإصابة بورم

وخلال فترة قصيرة، تم تشخيصها بـ"ورم المتوسطة الجنبي"، وهو نوع نادر من سرطان الرئة يرتبط بشكل مباشر بالتعرض للأسبستوس، وأبلغها الأطباء أن متوسط العمر المتوقع قد لا يتجاوز 15 شهرا دون تدخل جراحي جذري.

ورغم صدمة التشخيص، خضعت هيذر لعملية جراحية معقدة في بوسطن عام 2006، تم خلالها استئصال الرئة اليسرى وأجزاء من القفص الصدري وبطانة القلب والحجاب الحاجز، مع إعادة بناء بعض الأجزاء باستخدام مواد طبية صناعية.

كما تلقت علاجا كيميائيا وإشعاعيا مكثفا، لتنجح في التعافي الكامل من السرطان، في حالة تعد نادرة طبيًا.

ورغم مرور نحو 20 عامًا على شفائها، ما زالت تعاني من آثار جانبية مزمنة مثل صعوبة التنفس وتيبس الحركة والإرهاق، مؤكدة أن التعافي من السرطان لا يعني انتهاء المعاناة.

وبعد تجربتها، بدأت هيذر العمل في مجال التوعية بأمراض

الأسبستوس، وتسافر اليوم حول العالم لدعم المرضى وتحذير الناس من مخاطر هذه المادة، خاصة في البيئات المهنية مثل البناء.

كما أشارت إلى أن التطور الطبي اليوم أصبح يوفر فرص علاج أفضل مقارنة بما كان متاحا وقت تشخيصها، ما يمنح المرضى أملا أكبر في النجاة.

