التلفزيون الملون أحد أهم التحولات في تاريخ الإعلام المرئي، إذ نقل المشاهد من عالم الأبيض والأسود إلى صورة أكثر واقعية وحيوية، تعكس تفاصيل الحياة كما هي، لكن كيف بدأت هذه الفكرة؟

متى بدأت فكرة التلفزيون الملون؟

وفقا لموقع "thoughtco"، تعود أولى الإشارات إلى فكرة التلفزيون الملون إلى براءة اختراع ألمانية عام 1904 لنظام تلفزيوني ملون، قبل أن يظهر في عام 1925 طلب براءة اختراع آخر قدمه المخترع الروسي فلاديمير ك زوريكين لنظام إلكتروني بالكامل، ورغم أن هذه المحاولات لم تحقق النجاح العملي، فإنها شكلت الأساس النظري للتطورات اللاحقة في هذا المجال.

كيف تطورت تقنيات شركة RCA؟

بين عامي 1946 و1950، نجح فريق البحث في مختبرات شركة RCA في تطوير أول نظام تلفزيوني إلكتروني ملون في العالم.

لاحقا، اعتمد هذا النظام على تقنيات متطورة أبرزها أنبوب أشعة الكاثود المزود بقناع الظل، وهو ما عزز دقة وجودة الصورة الملونة.

وفي 17 ديسمبر 1953، انطلق أول بث تلفزيوني ملون تجاري وفق نظام RCA، ليُسجل بذلك تحول تاريخي فارق في مسار الإعلام المرئي.

متى بدأ البث التلفزيوني الملون فعليًا؟

بدأت شبكة CBS بثها الملون في عدد محدود من المحطات عام 1951، لكنها لم تتمكن من الاستمرار، لاحقا، ومع تطور تقنيات RCA، حصل نظامها على موافقة رسمية في عام 1953، وبدأت مبيعات أجهزة التلفزيون الملونة في عام 1954، لتبدأ مرحلة جديدة من البث الإعلامي.

كيف تطور تسجيل وحفظ البرامج الملونة؟

في البداية، لم يكن بالإمكان حفظ البث الملون إلا عبر تسجيلات الكينسكوب بالأبيض والأسود.

وفي عام 1956 بدأت شبكة NBC باستخدام الأفلام الملونة لتوثيق برامجها، ثم جاء عام 1958 ليشهد ابتكار أول جهاز تسجيل فيديو ملون من شركة Ampex، والذي استُخدم لتسجيل برامج مهمة، من بينها برنامج "أمسية مع فريد أستير".

متى أصبح التلفزيون الملون ظاهرة عالمية؟

جاء الانتشار الحقيقي للتلفزيون الملون خلال ستينيات القرن العشرين، خاصة بعد عرض برنامج "عالم والت ديزني الرائع للألوان" عام 1961، الذي شكل نقطة جذب قوية دفعت الجمهور إلى الإقبال على شراء أجهزة التلفزيون الملونة.

وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كانت غالبية دول العالم اعتمدت البث الملون بشكل واسع، ومع نهاية الثمانينيات، تراجع استخدام التلفزيون الأبيض والأسود إلى حد كبير، ليصبح التلفزيون الملون هو المعيار السائد عالميا في البث والإنتاج التلفزيوني.

اقرأ أيضا:

تعرف على أول ثلاجة كهربائية في العالم.. "شكلها غريب جدًا"

اسحب الفيشة فورا.. أجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

احذر.. 9 أجهزة منزلية ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر



