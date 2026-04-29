"سنو وايت" واحدة من أشهر أميرات ديزني وأكثرهن شهرة وجمالا، لكن خلف هذه الشخصية المحبوبة توجد تفاصيل ومعلومات لا يعرفها الكثيرون.

من أين بدأت أسطورة "سنو وايت"؟



ظهرت شخصية سنو وايت لأول مرة على الشاشة في فيلم سنو وايت والأقزام السبعة عام 1937، لتصبح واحدة من أشهر أميرات ديزني عبر التاريخ.

تدور القصة حول أميرة شابة تعيش تحت سلطة زوجة أبيها، الملكة الشريرة، التي يدفعها الغرور إلى اضطهادها وتحويلها إلى خادمة داخل القصر، وفقا لموقع "kiddle".

لماذا أرادت الملكة التخلص من سنو وايت؟



كانت الملكة تعتمد على مرآة سحرية تسألها يوميا عن الأجمل في المملكة، لكن عندما أعلنت المرآة أن سنو وايت تفوقت عليها جمالا، اشتعل غضبها، وأمرت صيادا بالتخلص من الفتاة في الغابة، غير أن الرحمة تغلبت على قلب الصياد، فتركها تهرب لمصير مجهول.

كيف نجت سنو وايت في الغابة؟



في قلب الغابة، عثرت سنو وايت على كوخ صغير يعود إلى الأقزام السبعة، الذين استقبلوها بحفاوة، هناك بدأت حياة جديدة، بعيدا عن بطش الملكة، مليئة بالبساطة والعمل والتعاون.

كيف حاولت الملكة قتل سنو وايت؟



لم تستسلم الملكة، استخدمت السحر لتتنكر في هيئة عجوز، وقدمت لسنو وايت تفاحة مسمومة، وبمجرد أن قضمتها، سقطت الأميرة في سبات عميق لا يوقظه سوى "قبلة الحب الحقيقي".

هل انتهت القصة عند هذا الحد؟



طارد الأقزام الملكة حتى لقيت حتفها، لكنهم اعتقدوا أن سنو وايت ماتت، ثم وضعوها في تابوت زجاجي، ومع مرور الوقت، وصل أمير وقع في حبها، وعندما قبلها، استعادت الحياة من جديد، لتنتهي القصة بنهاية سعيدة تقليدية.

كيف تبدو سنو وايت؟



وصفتها المرآة السحرية بأنها صاحبة شعر أسود لامع وبشرة ناصعة كبياض الثلج، كما تميزت بإطلالتها الشهيرة المتمثلة في فستانها الأزرق والأصفر ذي الأكمام المنتفخة، يتوجه شريط أحمر بارز، ليصبح هذا المظهر رمزا أيقونيا في عالم ديزني.

ما ملامح شخصيتها؟



تتميز سنو وايت باللطف والحنان وروح التفاؤل، لكنها في الوقت نفسه قادرة على اتخاذ قرارات واضحة وثابتة، كما أنها تهتم بالأقزام وكأنها أم لهم، وتفرض النظام داخل منزلهم.

أين تدور أحداث القصة؟



رغم عدم تحديد الموقع رسميا، تشير التفاصيل إلى منطقة الغابة السوداء، المعروفة بطبيعتها الكثيفة وفنونها الخشبية، ما يعزز فرضية أن القصة مستوحاة من بيئة أوروبية قديمة.

ما أبرز الجوائز التي حصل عليها الفيلم؟



حقق الفيلم نجاحا كبيرا، إذ نال جائزة خاصة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، تضمنت تمثالا تقليديا وسبعة تماثيل صغيرة ترمز للأقزام السبعة، في تكريم استثنائي.

هل تمتلك ديزني حقوق شخصية سنو وايت؟



في عام 2013، حصلت ديزني على حقوق العلامة التجارية لاسم "سنو وايت" في مجالات الترفيه المختلفة، ما عزز سيطرتها على استخدام الشخصية في الأفلام والألعاب والمنتجات.

