طوله 12 مترًا.. تعرف على أكبر ثعبان في التاريخ

كشفت دراسات علمية عن وجود أكبر ثعبان عرفه كوكب الأرض على الإطلاق، بطول يقترب من 12 مترًا ووزن يتجاوز الطن، وهو ما جعله يتصدر قائمة أضخم الزواحف المفترسة التي عاشت على سطح الأرض بعد انقراض الديناصورات.

هذا الثعبان العملاق يُعرف علميًا،باسم«تيتانوبوا» (Titanoboa)، وعاش قبل نحو 58 إلى 60 مليون عام خلال العصر الباليوسيني، في منطقة تُعرف اليوم بشمال كولومبيا، حيث كانت البيئة آنذاك شديدة الحرارة وتغلب عليها المستنقعات والأنهار.

ووفقاً of India، رغم أن «تيتانوبوا» لم يكن ثعبانًا بحريًا بالمعنى الدقيق، فإن العلماء يصنفونه كـ ثعبان شبه مائي، إذ تشير الأدلة الأحفورية إلى أنه كان يقضي جزءًا كبيرًا من حياته داخل المياه، معتمدا على السباحة في صيد فرائسه، وهو ما جعله يُشبه الثعابين البحرية العملاقة في نمط حياته.

امتلك «تيتانوبوا» قدرات جسدية هائلة، أبرزها: قوة عصر غير مسبوقة قادرة على سحق العظام، القدرة على افتراس تماسيح بدائية وأسماك ضخمة

التحكم في جسمه العملاق بسهولة داخل المياه

المناخ سر الحجم الضخم

ويربط العلماء الحجم الهائل لهذا الثعبان بارتفاع درجات حرارة الأرض في ذلك العصر، حيث تسمح البيئات الحارة والرطبة للزواحف بالنمو إلى أحجام أكبر مقارنةً بزواحف العصر الحديث.

انقرض «تيتانوبوا»مع التغيرات المناخية التي شهدها الكوكب لاحقًا، خاصة انخفاض درجات الحرارة، وهو ما لم يعد مناسبًا لبقاء الزواحف العملاقة التي تعتمد على الحرارة في تنظيم وظائفها الحيوية.

أن ظهور ثعبان بهذا الحجم في هذا العصر أمر مستبعد علميًا، نظرًا لاختلاف المناخ والبيئة، إلا أن اكتشاف حفرياته فتح بابا واسعا لفهم تطور الزواحف العملاقة وأسرار الحياة القديمة على الأرض.

