كيف تنظم المطبخ قبل الإفطار بطريقة سريعة ومرتبة

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 ص 27/02/2026

ترتيب وتناسق الالوان لأدوات مطبخك

بحسب موقع Good Housekeeping المتخصص في شؤون المنزل والتنظيم، فإن التخطيط المسبق وتقسيم المهام قبل وقت الإفطار يقللان التوتر ويجعلان المطبخ أكثر كفاءة خلال الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب.

1- ابدئي بتفريغ الحوض أولًا

تنظيف الأطباق المتراكمة يمنحك مساحة عمل مريحة ويقلل الشعور بالفوضى أثناء الطهي.

2- جهزي مكونات الطعام مسبقًا

تقطيع الخضروات وترتيب المكونات في أطباق صغيرة يسهل الوصول إليها ويوفر وقتًا ثمينًا عند بدء الطهي.

3- خصصي مساحة واضحة للتقديم

ترتيب أطباق التقديم وأدوات السفرة في مكان واحد يقلل الحركة العشوائية ويجعل عملية التقديم أسرع.

4- نظفي أثناء الطهي

غسل الأدوات أولًا بأول يمنع تراكم الفوضى بعد الإفطار ويجعل المطبخ جاهزًا مباشرة بعد الانتهاء.

5- استعيني بصناديق التخزين

استخدام علب شفافة لحفظ التوابل والمكونات يساعد على سرعة الوصول إليها ويمنح المطبخ مظهرًا منظمًا.

6- حددي مهام لكل فرد في الأسرة

توزيع المهام البسيطة يخفف الضغط عليكِ ويجعل التحضير للإفطار تجربة جماعية منظمة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ استقبال وقت الإفطار بمطبخ مرتب وأجواء هادئة بعيدًا عن التوتر والفوضى.

ترتيب المطبخ تجهيزات رمضان نصائح ربة المنزل تحضير وجبة الإفطار

