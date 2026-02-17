إعلان

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من أمير تبوك للتهنئة بشهر رمضان الكريم

كتب : أحمد جمعة

08:36 م 17/02/2026 تعديل في 08:43 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمير منطقة تبوك قدم التهنئة للرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، كما أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس، من جانبه، عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على شعب المملكة العربية السعودية، وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

