تناول كوب من الشاي الساخن عادة يومية مريحة لملايين الأشخاص، إلا أن الإكثار من تناوله في درجات حرارة شديدة الارتفاع يحمل أضرارا صحية خطيرة وغير متوقعة.

بحسب ما ذكره موقع "healthshots"، إليك أبرز المخاطر التي تختفي وراء عادة تناول الشاي شديد السخونة.

صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية المشروبات التي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ضمن قائمة "المسرطنات المحتملة" للإنسان.

زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء

سرطان المريء يعتبر الخطر الأبرز المرتبط بتناول المشروبات شديدة السخونة، حيث أظهرت دراسة شملت أكثر من 50 ألف شخص أن شرب 700 مل أو أكثر من الشاي يوميا عند درجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى يضاعف خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة تصل إلى 90%.

ويؤكد الباحثون أن العامل المسبب للخطر هو الحرارة المرتفعة نفسها، وليس الشاي، إن تناول أي سائل ساخن للغاية، مثل القهوة أو الحساء، يؤدي إلى تلف حراري في بطانة الحلق والمريء.

ويؤدي التعرض المتكرر للحرارة العالية إلى التهاب مزمن في الأنسجة، ما يسبب طفرات خلوية تزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

تلف مزمن في الحلق والمريء

يؤدي شرب الشاي بدرجات حرارة تتجاوز 60–65 درجة مئوية إلى حروق متكررة في المريء، وهو عضو غير مهيأ لتحمل هذه الحرارة، ومع الوقت، يسبب ذلك

التهابات مزمنة في بطانة المريء.

أضرار على الفم

يسبب الشاي شديد السخونة حروقا فورية في اللسان وسقف الحلق والشفاه، ورغم سرعة التئام أنسجة الفم، فإن التعرض المتكرر لهذه الحرارة يؤدي إلى:

تلف دائم في براعم التذوق.

اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي

يؤثر الاستهلاك المنتظم للسوائل شديدة السخونة سلبا على بطانة المعدة، ويؤدي إلى:

ضعف الطبقة الواقية للمعدة.

يزيد من احتمالية الإصابة بحرقة المعدة المتكررة.

يعيق عملية الهضم نتيجة التأثير على العصارات التي تساعد على الهضم.

كيف تشرب الشاي بأمان؟

1- ترك الشاي يبرد لمدة 4–5 دقائق بعد الغلي.

2-الحفاظ على درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية.

3- إضافة الحليب أو القليل من الماء البارد لتقليل الحرارة.

4- تناوله على رشفات صغيرة بدلا من كميات كبيرة دفعة واحدة.

