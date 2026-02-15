لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يكشفان رواتبهما لعام 2026

كشف العاهل الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، لأول مرة هذا العام، عن ميزانية القصر الملكي خلال 2026، موضحين زيادة رواتبهما بنسبة 1.5%.

وبحسب موقع "russpain" الإسباني، تأتي الزيادة في سياق الاتفاق الحكومي مع النقابات منتصف يناير الجاري، لرفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 1.5%، ما انعكس أيضا على مخصصات الملك وزوجته.

ووفق الأرقام الجديدة، سيحصل الملك فيليبي السادس على 290 ألف يورو خلال 2026 مقارنة بـ285,689 يورو في 2025، بينما سترتفع مخصصات الملكة ليتيزيا إلى 160 ألف يورو، بزيادة تقارب 3 آلاف يورو.

ويؤكد القصر استمرار التزامه بالشفافية المالية منذ تولي الملك فيليبي السادس العرش خلفا لوالده، واعتاد نشر الميزانية السنوية خلال يناير أو فبراير لتعزيز ثقة الرأي العام.

ورغم الزيادة، يبدو أن العائلة الملكية أكثر تحفظا في نفقاتها، إذ أعادت الملكة ليتيزيا ارتداء ملابس سابقة أو اختارت أزياء بأسعار معقولة، في رسالة ضمنية تعكس روح التقشف وسط التحديات الاقتصادية في إسبانيا وأوروبا.