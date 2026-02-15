إعلان

أخ يهدي شقيقته بسكويت من الذهب في حفل زفافها.. قصة حقيقية أم خدعة؟

كتبت- شيماء مرسي

10:00 م 15/02/2026

أخ يهدي شقيقته بسكويت من الذهب في حفل زفافها.. قصة

أثار مقطع فيديو على موقع "إكس" تويتر سابقا حالة من الجدل، بعدما أهدى شاب سعودي شقيقته حقيبة مليئة بقطع من البسكويت مصنوع من الذهب

عيار 24 قيراط لتقدم إلى عائلة العريس.

ويظهر الفيديو مجموعة من الرجال يرتدون الزي التقليدي وهو عبارة عن ملابس بيضاء والغترة يجلسون في الاحتفال.

وأثناء جلوسهم يسير رجل آخر بمحاذاة الصف حاملا صندوقا مملوءا بالذهب، وفق ما كشف موقع "news18".

وكانت الهدية عبارة عن قطع من البسكويت المصنوع من الذهب عيار 24 قيراط تقدم خصيصا لعائلة العريس.

بينما كانت الكاميرا تتنقل بين الرجال الجالسين كان الرجل الذي يحمل الصندوق يقدم لكل منهم قطعة، لكن أمسك أحدهم ثلاث قطع وابتسم وقال: ذهب أم شوكولاتة؟

وانقسم رواد السوشيال ميديا إلى قسمين: هل الهدية ذهبا حقيقيا أم شوكولاتة مغلفة؟

الحقيقة وراء البسكويت الذهبي

وكشف تحقيق أجرته روبوت الدردشة الذكي "جروك" التابع لشركة X، استنادا إلى تحليل الفيديو ومصادر متعددة، أن هذه ليست بسكويتات ذهبية حقيقية عيار 24 قيراط بل هي شوكولاتة فاخرة من شركة "باتشي" مغلفة بورق ذهبي لتبدو سبائك ذهبية، وهذا أسلوب شائع أثناء تقديم الهدايا الفاخرة.

عادة تقديم الذهب كهدية في حفلات الزفاف في المملكة العربية السعودية

في الثقافة السعودية، يعد الذهب من الهدايا الشائعة ضمن المهر وغالبا ما يكون على شكل مجوهرات خاصة بالعروس.

كما توجد أيضا الشبكة، وهي هدية خطوبة تقليدية يقدمها العريس للعروس قبل الزفاف.

الدهب بسكويت من الدهب

