احم أموالك.. عادات خاطئة عند شراء الذهب تقلل من قيمة المشغولات

هناك عادات شائعة لدى بعض المستهلكين عند شراء الذهب تؤدي إلى خسائر مالية غير متوقعة خلال إعادة البيع، نتيجة خسارة جزء من القيمة الحقيقية للمشغولات الذهبية.

وحذر هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، من شراء المشغولات التي تحتوي على فصوص وأحجار كريمة دون الانتباه إلى بنود الفاتورة.

وتابع: "غالبا ما يكون مكتوبا في الفاتورة أن المشغولات لا ترتجع إلا بغرض البيع فقط، وعند البيع يتم خصم قيمة الفصوص من سعر الفاتورة، ما يعني أن المشتري يفقد جزءا كبيرا من قيمة ما دفعه في الأصل".

وأضاف "ميلاد" في تصريحات لمصراوي أن العادة الثانية التي تهدر قيمة أموال المشترين هي الشراء من تجار أو شركات غير معروفة بسعر أقل من السعر السائد في السوق.

وبيّن: "قد يدفع المستهلك سعرا مغريا في البداية، لكنه عند محاولة إعادة البيع يكتشف أن سعر هذه المشغولات أقل بكثير من السعر المتداول في السوق الحقيقي، ويصبح من الصعب إعادة بيعها بأسعار جيدة".

وأوضح أنه يجب على المستهلك أن يتأكد من الشهادة العيارية ونوعية الفصوص إذا كانت معتمدة أم لا، لتفادي الخسائر عند البيع.