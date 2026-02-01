لمنع تغير لونها وطعمها.. طرق سهلة لتخزين البازلاء قبل رمضان

مع قرب شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن طرق لحفظ الخضروات الطازجة لفترة أطول لتوفير الوقت والحفاظ على جودتها ومذاقها.

البازلاء الخضراء، من الخضروات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية.

وفقا لموقع "ndtv"، إليكم أفضل طرق تخزين البازلاء لأطول فترة ممكنة:

طريقة تخزين البازلاء بالغلي والماء المثلج

ابدئي بإزالة القشور الخارجية للبازلاء وغسلها جيدا.

اغلي كمية من الماء في إناء، ثم ضيفي السكر، فهو يساعد على الحفاظ على لونها.

ثم ضيفي البازلاء واتركيها تغلي لمدة دقيقتين على حرارة متوسطة إلى عالية، ثم ارفعيها عن النار فورا.

صفي البازلاء بسرعة، ثم ضعيها في ماء مثلج أو ماء به مكعبات ثلج لتثبيت اللون.

بعد أن تبرد، صفيها مرة أخرى وضعيها في أكياس بلاستيكية صغيرة محكمة الإغلاق.

من الضروري تخزين الأكياس في مجمد عميق للحفاظ على البازلاء طازجة لأطول فترة ممكنة.

يمكن أيضا استخدام وعاء محكم الإغلاق، لكن الأكياس البلاستيكية توفر مساحة أقل في المجمد.

حفظ البازلاء بزيت الخردل

وفقا لموقع "timesofindia"، لحفظ البازلاء لفترة طويلة في الثلاجة:

بعد تقشير البازلاء، يجب فصل الحبات السميكة والرفيعة، لأن الحبات الرفيعة تتعرض للتلف أسرع.

إضافة ملعقة صغيرة من زيت الخردل إلى البازلاء السميكة ومزجها جيدا.

ضعي البازلاء في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق واحفظيها في الثلاجة.

بهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على البازلاء الخضراء طازجة طوال العام.

سلق البازلاء للحفاظ على جودتها ومذاقها

إحدى أسهل الطرق لتخزين البازلاء هي سلقها:

اغلي الماء في إناء، وضيفي البازلاء لمدة دقيقتين.

بعد التصفي، اغمريها في ماء مثلج للحفاظ على نضارتها.

بعد أن تجف، ضعي البازلاء على قطعة قماش نظيفة، ثم تخزينها في أكياس بلاستيكية أو علب محكمة الإغلاق في الثلاجة.

بهذه الطريقة، يمكن للبازلاء أن تظل طازجة لمدة تصل إلى عام كامل.