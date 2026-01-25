تبدأ من 650 جنيه.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
كتب : شيماء مرسي
صورة تعبيرية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ البحث عن ياميش رمضان وأسعاره، خاصة في ظل تنوع واختلاف البوكسات بين المتاجر الكبرى.
وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسعار بوكسات ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة.
فانوس ياميش جامبو من حلواني العبد بسعر 1975 جنيه
(يتكون من 2 لفة قمر الدين 400 جرام، 750 جرام بلح سكوتي، 300 جرام زبيب، 300 جرام جوزهند مبشور، 300 جرام تمر هندي، 300 جرام مشمشية، 300 جرام قراصيا بالنوي، 150 جرام بندق ني، 150 جرام لوز ني، 100 جرام لوز محمص, 150 جرام عين جمل ني، 150 جرام فسدق محمص، 150 جرام كاشو محمص، 150 جرام بندق محمص)
فانوس ياميش كبير من حلواني العبد بسعر 1475 جنيه
(يتكون من 2 لفة قمر الدين 400 جرام، 750 جرام بلح سكوتي، 200 جرام زبيب، 200 جرام جوزهند مبشور، 300 جرام تمر هندي، 300 جرام مشمشية، 300 جرام قراصيا بالنوي، 100 جرام بندق ني، 100 جرام لوز ني، 75 جرام عين جمل مقشر، 150 جرام ق محمص، 100 جرام كاجو محمص
بوكس ياميش بريميوم من أبو عوف بسعر 870 جنيه
(يتكون من عين جمل وفستق ولوز مملح وكاجو مملح ومشمش مجفف وقراصيا وزبيب وتمر)
علبة تمور جولد من أبو عوف بسعر 650 جنيه
(تتكون من تمر محشو عين جمل و لوز وفستق وكاجو ومشمشية)
صندوق ياميش رمضان من هايبر وان بسعر 5750 جنيه
(يتكون من 3 قمر الدين 400جم، 3 جوزهند 250 جم، 3 زبيب 250جم، 3 مشمشية 200 جم، 3 قراصيا 200جم، 3 بندق مقشر 150جم، 3 لوز مقشر 150جم، 3 عين جمل مقشر 150جم، 3 كاجو 150جم، 3 بندق حصي 250جم، 3 عين جمل حصي 250جم
3 فستق 150جم، 3 سوداني حلواني ني 400جم، 1 عرقسوس 500جم، 2 كركديه 250جم، 2 تمرهندي 300جم، 3 تين - 300جم،
2 بلح سكوتي 1ك، 1 تمر 2400جم).
صندوق ياميش رمضان من هايبر وان بسعر 3450 جنيه
(يتكون من عدد 2 قمر الدين 400جم، 2 جوزهند 250جم، 2 زبيب 250جم، 2 مشمشية 200جم، 2 قراصيا 200جم، 2 بندق مقشر 150جم،
2 لوز مقشر ني 150جم، 2 عين جمل مقشر 150 جم، 1 كاجو 150جم، 1 بندق حصي 250جم، 1 عين جمل حصي 250جم، 1 فستق 150جم،
2 سوداني ني 400جم، 2 تمرهندي 300جم، 2 تين 300جم، 2 بلح سكوتي 1ك، 1 تمر 1600جم).
صندوق ياميش رمضان من هايبر وان بسعر 3850 جنيه.
(يتكون من عدد 2 قمر الدين 400جم، 2 جوزهند 250جم، 2 زبيب 250جم، 2 مشمشية 200جم، 2 قراصيا 200جم، 2 بندق مقشر 150جم، عدد 2 لوز مقشر - 150جم
2 عين جمل مقشر 150جم، 1 كاجو 150جم، 2 بندق حصي 250جم، 1 عين جمل حصي 250جم، 1 فستق 150جم، 2 سوداني حلواني 400جم، 1 عرقسوس 500جم،
2 كركديه 250جم، 2 تمرهندي 300جم، 2 تين 300جم، 2 بلح سكوتي 1ك، 1 تمر 1600جم).
صندوق ياميش رمضان بسعر 2350 جنيه
(يتكون من عدد 2 قمر الدين 400جم، 1 جوزهند 250جم، 1 زبيب 250جم، 1 مشمشية 200جم، 1 قراصيا 200جم، 1 بندق مقشر 150جم،
1 لوز مقشر ني 150جم، 1 عين جمل مقشر 150جم، 1 كاجو 150جم، 1 بندق حصى 250جم، 1 عين جمل حصى 250جم، 1 فستق 150جم،
1 سوداني حلواني 400جم، 1 تمرهندي 300جم، 1 تين 300جم، 1 بلح سكوتي 1ك، 1 تمر 1600جم).
اقرأ أيضا:
بمليون دولار لـ الليلة.. معلومات عن أول فندق على سطح القمر
تبدأ من 55 جنيها.. أسعار زينة رمضان في 3 متاجر شهيرة
أول صانع محتوى يبث من داخل الهرم الأكبر.. من هو اليوتيوبر الأمريكي آي شو سبيد؟
مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب
أقوى جوازات السفر حول العالم في 2026.. اعرف ترتيب مصر