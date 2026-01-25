إبراهيم محلب يطرح رؤية هندسية مبتكرة لإعادة إعمار غزة وتوسيع مساحتها

تصوير - محمود بكار:

أكد الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، امتلاكه رؤية هندسية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تقوم على إعادة تدوير مخلفات الدمار داخل القطاع والاستفادة منها في مشروعات البنية التحتية.، معتمدًا في ذلك على دراسات علمية دقيقة.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، خلال كلمته، اليوم الأحد، في ندوة بعنوان: "غزة ما بعد الحرب"، عُقدت على هامش معرض الكتاب، أن إعادة تدوير المخلفات باستخدام الكسارات يمكن أن توفر مواد تستخدم في إنشاء الكباري وتصميم خرسانات خاصة، مشددًا على ضرورة وضع نماذج هندسية تتناسب مع طبيعة قطاع غزة واحتياجاته.

وأضاف الدكتور إبراهيم محلب، أن مشكلة الكثافة السكانية المرتفعة في غزة يمكن معالجتها من خلال دراسات جيولوجية متخصصة، إلى جانب زيادة المساحة العمرانية عبر ردم أجزاء من البحر، مشيرًا إلى أن هذه الحلول طُبقت بالفعل في عدد من الدول، من بينها هولندا، ودولة الإمارات تنفيذ مشروعات كبرى اعتمدت على زيادة مساحة الأراضي باستخدام الأساليب ذاتها.

اقرأ أيضًا:

حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي

مختبرات صناعية متنقلة.. اقتراحات برلمانية لربط التعليم الفني بسوق العمل