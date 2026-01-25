نجح الجيش السوداني اليوم الأحد، في التصدي للهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق، الذي يعد من الأماكن ذات حساسية أمنية عالية بسبب اقترابه من حدود جنوب السودان.

وقالت مصادر ميدانية لقناة العربية، إن الجيش السوداني تصدي لهجوم استمر نحو ساعتين، على منطقتي السلك و"مكلن" في جنوب غربي الإقليم.

وأكدت المصادر أن قوات الدعم السريع تكبّدت خسائر أجبرتها على التراجع إلى مناطق تمركزها.

وفي السياق ذاته، نقلت العربية عن مصادر تابعة لقوات الدعم السريع تأكيدهم بأن قواتهم شنت هجومًا حادًا على إقليم النيل الأزرق.

يذكر أن السودان يشهد حرباً منذ أبريل 2023 بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني أنه يناقش مقترحا سعوديا أمريكيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، وفق وكالة فرانس برس.