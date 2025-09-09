إعلان

4 أبراج مزاجهم متقلب بسرعة البرق.. هل برجك منهم؟

09:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

عالم الأبراج

كتبت- أسماء العمدة:

هناك 4 أبراج فلكية معروفة بتقلب مزاجها السريع، مما يجعل التعامل معها تحديًا في بعض الأحيان، وفقًا لما جاء عبر صحيفة، horoscope.

برج الجوزاء

برج الجوزاء

يُعرف مولود برج الجوزاء بأنه يمتلك شخصيتين، مما يجعله الأكثر تقلبًا بين الأبراج، يمكن أن يكون مليئًا بالحياة والمرح في لحظة، ثم يصبح مكتئبًا ومنطويًا في اللحظة التالية، هذا التغير السريع يعود إلى طبيعته الهوائية التي تجعله يتكيف بسرعة مع الأوضاع والمشاعر المختلفة.

برج السرطان

برج السرطان

السرطان برج مائي، وتحكمه العواطف بشكل كبير، مزاجه يتأثر بالقمر، مما يجعله يمر بتقلبات مزاجية حادة وسريعة، قد يبدو سعيدًا ومطمئنًا، ثم ينقلب فجأة ليصبح حزينًا أو غاضبًا بسبب أمر بسيط.

برج الميزان

برج الميزان

يسعي مولود برج الميزان دائمًا إلى تحقيق التوازن والانسجام، لكن هذا السعي نفسه يجعله متقلبًا، قد يشعر بالتردد والتوتر عند اتخاذ القرارات، مما يؤثر على مزاجه، يمكن أن ينتقل من الهدوء إلى الغضب عندما يشعر أن الأمور ليست عادلة أو متوازنة.

برج الحوت

برج الحوت

الحوت برج مائي يحكمه الخيال والعاطفة، يمكن أن يكون مرهف الحس جدًا ويستشعر طاقة من حوله، مما يجعله عرضة للتأثر السريع بالمشاعر السلبية والإيجابية، يمكن أن يبتسم في وجهك، ثم تنقلب حالته فجأة ليصبح حزينًا أو منعزلاً.

برج الميزان برج الحوت برج السرطان
