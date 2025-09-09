ماذا يحدث عند مشاهدة المسلسلات بشكل مكثف؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كتب – سيد متولي

رغم التحذيرات المستمرة من الجلوس الطويل أمام الشاشات، إلا أن دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية، كشفت مفاجأة، إذ أشارت إلى أن الإكثار من مشاهدة المسلسلات قد يكون له فوائد غير متوقعة.

وكشف الباحثون أن متابعة المسلسلات لساعات متواصلة يمكن أن يحفز الخيال، ويعزز القدرة على التذكر، ويوفر وسيلة للتأقلم مع الضغوط اليومية، بحسب ما جاء في موقع scitechdaily.

وتشير الدراسة إلى أن مشاهدة المسلسلات بشكل مكثف قد تترك أثرا ذهنيا طويل الأمد، ما يغذي الخيال وأحلام اليقظة.

ويوضح الباحث، جوشوا بالدوين، أن البشر يتفاعلون غريزيا مع القصص لأنها تلبي احتياجات نفسية كالتواصل والشعور بالأمان.

كما تساعد المشاهدة المتواصلة على بناء عوالم ذهنية متكاملة تسهم في التكيف مع الضغوط، وتسهل فهم الحبكات المعقدة والتفكير العميق في الأحداث حتى بعد انتهاء المسلسل، بحسب "بالدوين".

ويؤكد بالدوين أن المشاهدة المكثفة ليست سلبية، بل تحفز تفكيرا نشطا يستمر حتى بعد انتهاء العرض، حيث يسعى المشاهدون للتفاعل مع القصص ذهنيا.

وتبقى فعالية هذا التأثير مرهونة بقدرة القصة على إثارة المشاعر وترك أثر معنوي، كما أظهرت الدراسة أن المسلسلات تترسخ أكثر في الذاكرة من الكتب، لكن القراءة المتواصلة لكتاب كامل قد تمنح القارئ تفاعلا ذهنيا أعمق وذاكرة أقوى للتفاصيل.