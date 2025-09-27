إعلان

نباتات منزلية سهلة العناية تمنح منزلك طاقة إيجابية

كتب : مصراوي

07:00 ص 27/09/2025

شراء نباتات منزلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نرمين ضيف الله

لم تعد النباتات مجرد ديكور يزيّن أركان المنزل، بل أصبحت وسيلة فعّالة لبث الطاقة الإيجابية وتحسين الحالة المزاجية، إلى جانب دورها في تنقية الهواء.

وإذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة طبيعية إلى بيتك دون عناء كبير، فهناك مجموعة من النباتات المنزلية التي تتميز بسهولة العناية ولا تحتاج إلى خبرة سابقة في الزراعة.

أبرز النباتات المنزلية سهلة العناية وفق "Pepole".

الصبار (Aloe Vera):

لا يضيف لمسة خضراء مميزة فقط، بل يُعرف بخصائصه العلاجية للبشرة والجروح البسيطة. يحتاج إلى القليل من الماء وضوء الشمس المعتدل.

نبات الحظ (Lucky Bamboo):

من أكثر النباتات المرتبطة بجلب الطاقة الإيجابية حسب فلسفة الفينج شوي، كما أنه يتحمل الإضاءة المنخفضة ولا يحتاج سوى لماء نظيف يُغيَّر كل فترة.

السانسيفيريا (Sansevieria):

تُسمى أيضًا "لسان الحماة"، وهي من أكثر النباتات قدرة على تنقية الهواء، وتتحمل الجفاف وقلة الإضاءة.

البوثوس (Pothos):

يتميز بأوراقه المتدلية الجميلة وسهولة نموه في الماء أو التربة، ويُعرف بقدرته على امتصاص السموم من الجو.

نبات الزنبق السلام (Peace Lily):

يضيف لمسة أنيقة بزهوره البيضاء، ويُعد من أفضل النباتات التي تحسّن جودة الهواء وتخفف من الطاقة السلبية.

النباتات المنزلية وائد النباتات المنزلية الحالة النفسية
الخبر التالى:
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-9: انفراجة مالية للبعض.. ورسائل إيجابية للآخرين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف