نباتات منزلية سهلة العناية تمنح منزلك طاقة إيجابية

كتبت- نرمين ضيف الله

لم تعد النباتات مجرد ديكور يزيّن أركان المنزل، بل أصبحت وسيلة فعّالة لبث الطاقة الإيجابية وتحسين الحالة المزاجية، إلى جانب دورها في تنقية الهواء.

وإذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة طبيعية إلى بيتك دون عناء كبير، فهناك مجموعة من النباتات المنزلية التي تتميز بسهولة العناية ولا تحتاج إلى خبرة سابقة في الزراعة.

أبرز النباتات المنزلية سهلة العناية وفق "Pepole".

الصبار (Aloe Vera):

لا يضيف لمسة خضراء مميزة فقط، بل يُعرف بخصائصه العلاجية للبشرة والجروح البسيطة. يحتاج إلى القليل من الماء وضوء الشمس المعتدل.

نبات الحظ (Lucky Bamboo):

من أكثر النباتات المرتبطة بجلب الطاقة الإيجابية حسب فلسفة الفينج شوي، كما أنه يتحمل الإضاءة المنخفضة ولا يحتاج سوى لماء نظيف يُغيَّر كل فترة.

السانسيفيريا (Sansevieria):

تُسمى أيضًا "لسان الحماة"، وهي من أكثر النباتات قدرة على تنقية الهواء، وتتحمل الجفاف وقلة الإضاءة.

البوثوس (Pothos):

يتميز بأوراقه المتدلية الجميلة وسهولة نموه في الماء أو التربة، ويُعرف بقدرته على امتصاص السموم من الجو.

نبات الزنبق السلام (Peace Lily):

يضيف لمسة أنيقة بزهوره البيضاء، ويُعد من أفضل النباتات التي تحسّن جودة الهواء وتخفف من الطاقة السلبية.