"اتنقذ بأعجوبة".. نجاة طفل اختبأ داخل عجلات طائرة لمدة 90 دقيقة

أثارت واقعة صادمة في مطار إنديرا غاندي الدولي دهشة السلطات، بعد العثور على طفل أفغاني (13 عاما) حيا داخل حجرة عجلات طائرة قادمة من كابول، تابعة لشركة "كام إير"، في رحلة استغرقت نحو 90 دقيقة كادت أن تودي بحياته.

وبحسب موقع indianexpress، تسلل الطفل إلى مطار كابول واختبأ في تجويف العجلة الخلفية للطائرة دون أن يكتشف، حتى رصده ضابط أمن بعد هبوطها في نيودلهي، ليتم توقيفه والتحقيق معه.

وبعد التحقيق، اتضح أنه كان يختبئ في حجرة عجلات الهبوط الخلفية المركزية (تجويف العجلات الخلفية) للطائرة، وهو من مدينة قندوز بأفغانستان.

وبعد تفتيش أمني للطائرة من قبل موظفي الأمن والهندسة التابعين لشركة الطيران، عثر خلاله على مكبر صوت صغير أحمر اللون في منطقة عجلات الهبوط الخلفية، وفقا لبيان صادر عن قوة الأمن الصناعي الباكستانية.

ونقل الصبي بعد ذلك إلى مسؤولي إدارة الهجرة في المطار، وبعد استجوابه بشكل مفصل، أعيد على متن الطائرة نفسها (رحلة الخطوط الجوية كام RQ4402) ، وفقًا لبيان قوة الأمن الصناعي المركزية.

الصبي كان ينوي السفر إلى إيران لكنه صعد بالخطأ على متن الطائرة المتجهة إلى دلهي.

ويرى خبراء الطيران، أن بقاء الطفل على قيد الحياة يعد معجزة، إذ نادرا ما ينجو المتسللون إلى حجرات عجلات الطائرات، وعقب استجوابه لساعات، سلم الطفل إلى السلطات المختصة، وأُعيد لاحقا في اليوم ذاته إلى كابول.

عادةً ما تحلق الطائرات التجارية على ارتفاعات تتراوح بين 30,000 و40,000 قدم، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى حوالي -50 درجة مئوية، وعلى عكس مقصورة الطائرة المضغوطة، فإن نقص الأكسجين يصعب على الشخص المسافر في تجويف العجلات، غير المُدفأ ولا المضغوط، البقاء على قيد الحياة.

يقدر معدل وفيات المتسللين من حجرة عجلات الطائرة بحوالي 77%، فإلى جانب نقص الأكسجين الناتج عن نقصه وانخفاض حرارة الجسم بسبب التجمد، فإن احتمالات الإصابة المميتة بسبب حركة عجلات الهبوط، بالإضافة إلى خطر السقوط، مرتفعة.

