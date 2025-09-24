خطر خفي.. وسائد موجودة في الفنادق قد تهدد صحتك

قد تبدو الوسائد الزخرفية في الفنادق مجرد لمسة جمالية، لكنها تخفي وراءها مخاطر صحية صامتة. فهذه الوسائد نادرًا ما تغسل بانتظام، ما يجعلها بيئة مثالية لتراكم الغبار والبكتيريا، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات جلدية أو تنفسية لمجرد لمسها.

وتعليقا على ذلك، كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وخبير المناعة، لـ"مصراوي"، عن أبرز المخاطر الصحية للوسائد الزخرفية وطرق الوقاية منها، وتشمل:

تراكم الغبار وحشرة الفراش

تتحول الوسائد إلى خزانات للغبار والفطريات، ما يهيئ بيئة مثالية لحشرة الفراش.

قد يتسبب ذلك في حساسية الأنف، العطس المستمر، سيلان الأنف، تهيج العينين، حساسية الحنجرة، أو حتى الإصابة بالربو.

الحساسية الجلدية والتنفسية

الأقمشة الصناعية المعالجة بمواد كيميائية قد تسبب تهيج الجلد أو ضيق التنفس لمرضى الحساسية.

المواد البترولية مثل البوليستر والأكريليك تحتفظ بالحرارة والرطوبة، ما يوفر بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات الدقيقة.

مشكلات إضافية

آلام الرقبة والظهر: استخدام الوسائد الزخرفية بدلًا من التقليدية أثناء النوم يؤدي إلى وضعيات خاطئة للعمود الفقري.

التلوث وصعوبة الغسيل: بعض الوسائد تمتص الغبار والروائح بسرعة ويصعب تنظيفها بانتظام.

مستودعات للحشرات: في حال إهمال النظافة قد تختبئ بداخلها حشرات دقيقة مثل البق.

طرق الوقاية

وأوضح "بدران" أن طرق الوقاية من المخاطر الصحية للوسائد الزخرفية تشمل الآتي:

غسل أغطية الوسائد كل أسبوعين على الأقل باستخدام الماء الساخن.

تهوية الوسائد وتعريضها لأشعة الشمس للقضاء على الميكروبات وحشرة الفراش.

الاعتماد على الأقمشة الطبيعية كالقطن والكتان لسهولة الغسيل وتقليل تراكم الغبار.

تقليل عدد الوسائد الزخرفية والاكتفاء بما يحقق الشكل الجمالي.

استخدام كسوة داخلية مقاومة للحساسية أسفل الغطاء الخارجي للوسادة.

تنظيف الأثاث والسجاد بالمكنسة الكهربائية المزودة بفلتر للحد من انتشار الغبار.