فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لرجل هاجمه دب وهذا ما حدث له

كتب – سيد متولي

عاش رجل لحظات مرعبة بعدما تعرض لهجوم من دب، قبل ثوانٍ من سقوطه إلى حتفه في وادٍ في اليونان .

وسجل كريستوس ستافريانيديس، 61 عاما، الواقعة على هاتفه أثناء سيره في غابة فراتكو في شمال البلاد، رفقة صديق، بحسب ديلي ميل.

يُظهر المقطع، الذي تبلغ مدته 49 ثانية فقط، دبًا بنيًا كبيرًا يظهر على الطريق ويتجه نحوه، بعد لحظات، سقط ستافريانيديس من الجرف بينما ترددت صرخاته المروعة.

ويمكن سماع الرجل وهو ينادي على ما يبدو صديقه ديميتريس: "أين أنت؟ تعال! تعال إليّ"، بينما يقترب الدب من الكاميرا، بعد ثوانٍ، ازداد صوته يأسًا. "أين أنت؟ تعال إليّ. تعال إليّ، أقول. تعال إليّ"، يكرر.

كان المتنزهون برفقة كلبٍ نبح على الدب بشراسة، سُمع صوت ينادي: "ارمِ ديميتريس"، ثمّ دوّى صوتُ رذاذٍ ينطلق، يسعل ستافريانيديس قبل أن ينتهي الفيديو، حيث يقفز في الوادي وينادي من شدة الخوف.

ووصف صديقه، الذي تم تحديده باسم ديميتريس، والذي شهد الهجوم، كيف كان الاثنان يستمتعان برحلة ليوم واحد قبل وقوع الحادث المروع.

وقال لوسائل الإعلام اليونانية: "ذهبت أنا وصديقي كريستوس في رحلة ليوم واحد إلى غابة فراكتوس، وزرنا الطائرة التي عثر عليها مؤخرًا، ثم عدنا، وفي لحظة ما، بالقرب من إحدى القمم، ذهب ليشاهد المنظر من الأعلى".

"لم أتبعه لأنني لم أشعر بالحاجة إلى ذلك، ذهبت إلى الأمام عشرة أمتار وسمعته يصرخ "ديميتريس، تعال وانظر إلى الدب"."

وأوضح أنه كان يعتقد أن الدب كان بعيدًا، لكنه صُدم عندما رأى مدى قربه من ستافريانيديس.

ويقول إن صديقه صرخ عليه "تعال لرؤية الدب" للمرة الثانية، وعندها شهد الهجوم.

يتذكر ديميتريس: "كان الدب على بُعد ستة أو سبعة أمتار من كريستوس، فهاجمه، ورشّه برذاذ خفيف كان بحوزته، فهرب، وجاء إليّ، ورأيته على بُعد مترين أو ثلاثة أمتار أمامي، لم يكن لديّ وقت حتى... لقد صُدمت حقًا.

قفز الكلب أمامي وفاجأه لثانيتين أو ثلاث، ثم هجم عليه، نهض واندفع للأمام هكذا.

"لقد تمكنت من التقدم، وأخرجت رذاذ الفلفل، ورششته، وهرب."

ثم التفت الدب نحو صديقه، وفقًا لديميتريس، قال إن الحيوان اقترب منه وركله، وأضاف: "دفعه، تارة بقدميه، وتارة بجسده، ثم دفعه وغادر كأنه لم يكن، أعتقد أنه دفعه".

أضاف ديميتريس: "كان دبا ضخما، هذه أول مرة أراه فيها، أعتقد أنه كان ذكراً بالغاً ضخماً جداً".

وقال في تفاصيل أخرى عن الحادث: "في الوقت الذي هاجمه فيه، سمعت صوت "أوه، أوه، أوه"، وسقط في المرة الأولى وأصدر صوت "آه"، وسقط في المرة الثانية وأصدر صوت "آه" مرة أخرى ثم لم أسمع شيئًا".

"الدب، لا أتذكر ما حدث بعد ذلك، لدي فجوة في الذاكرة في هذا الجزء، من أين ذهب ولماذا ذهب."

وتابع: "كنت بين أشجار التنوب لأنني اعتقدت أنها نقطة دفاع جيدة، صرخت لأرى ما إذا كان سيستجيب ويعطي أي إشارة على الحياة، لكن لا شيء".

اتصلت بأصدقائي لأنها منطقة وعرة، يصعب الاقتراب منها، فهي منحدرات، ويمكن لأي شخص أن ينطلق من نقاط محددة.

شُيِّعت جنازة ستافريانيديس بعد أربعة أيام، وأكد تقرير الطب الشرعي وفاته فورًا نتيجة السقوط.