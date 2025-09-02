ودع التوتر.. 7 أحجار كريمة تطرد الطاقة السلبية من منزلك

كتبت- نرمين ضيف الله:

في عالم الطاقة والعناية الذاتية، تتصدر بعض الأحجار الكريمة قائمة الأدوات الأكثر تداولًا لتنقية المساحات من الطاقات السلبية.

من بين هذه الأحجار، يُبرز الكوارتز الذي أثبت شُعبيته كـ"معالج رئيسي" يُعتقد أنه يوازن الطاقة ويعزز الصفاء.

في السطور التالية، نسلط الضوء على 7 أحجار يقال إنها تمتص الطاقة السلبية، وفقًا لما ذكره موقعا The Times of India وYoga Journal.

الكوارتز الشفاف

يُعرف الكوارتز الشفاف بقدرته الافتراضية على امتصاص وتخزين وإطلاق الطاقة، كما يُضخم الطاقات الإيجابية ويطرد السلبية.

يُعد الكوارتز حجرًا مرنًا يُضاف إلى أي مجموعة بلورية لزيادة فعالية الحماية الطاقية.

التورمالين الأسود درع الطاقة السلبية

أحد أقوى الأحجار المتداولة لحماية النفس والمكان يُعتقد أنه يمتص الطاقات السلبية ويشكل درعًا ضد التوترات الكهرومغناطيسية وغيرها.

يُنصح بوضعه قرب الأجهزة الإلكترونية أو حمله لتهدئة النفس وتعزيز الشعور بالأمان.

الأماثيست

بحجر في لون أرجواني جميل، يُروى أن الأماثيست يُهدئ العقل ويوازن المزاج، كما يعمل على تنقية الفكر من الأوهام.

يُستخدم غالبًا في غرف النوم أو أماكن الاسترخاء كعنصر حماية نفسي وطاقي.

السلينيت

مع لمعانه الأبيض الشفاف، يُعتبر السيلينيت حجر تنقية، قادر على تطهير الأحجار الأخرى وتنظيف الطاقة المحيطة.

يفضل وضعه عند مداخل المنزل أو في زوايا الغرف لصد الطاقات غير المرغوبة.

الكوارتز الدخاني

بحجر داكن يميل إلى الرمادي البنيّ، يُقال إن الكوارتز الدخاني يمتص التوتر والقلق، ويحول الطاقات السلبية إلى إيجابية

يُناسب بيئات العمل أو المناطق المجهدة لخلق بيئة متوازنة.

الأوبسيديان المرآة الواقية

يُعرف الأوبسيديان بخصائصه الواقية، إذ يعكس ويمتص الطاقات السلبية، ويدفع صاحبَه للتصالح مع ذاته وتجاوز مشاعره المكبوتة.

غالبًا ما يُوضع في الأماكن التي تتطلب صدًا عنيفًا للطاقة السلبية.

الهيماتيت حجر التوازن والتركز

بحجمه المعدني وطلائه الرمادي اللامع، يُقال إن الهيماتيت يُثبّت الطاقة ويُحسن التركيز الشخصي يُعد خيارًا ممتازًا للعمل أو الدراسة، حيث يُساعد في بناء حاجز طاقي حماية ونقاء ذهني.

