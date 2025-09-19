برج فلكي يودع الفقر في أواخر سبتمبر

كتبت-أسماء العمدة:

تتوقع حركة الكواكب في أواخر شهر سبتمبر انفراجة مالية كبيرة لمواليد برج الحوت، حيث تشير التوقعات إلى تحسن أوضاعهم المادية بشكل ملحوظ بعد فترة من الضغوط والأزمات، وفقاً لما ورد عبر صحيفة tahmes of India.

مولود الحوت والمال

مواليد الحوت يدخلون مرحلة جديدة من المكاسب المادية، قد تكون عبر فرصة عمل غير متوقعة أو صفقة ناجحة تغير مجرى حياتهم.

مولود الحوت وفرص سفر

الحظ لا يتوقف عند المال فقط، بل يفتح أبوابًا للسفر والتنقل، ما يمنح الحوت طاقة إيجابية تساعده على استثمار الفرص القادمة.

الكواكب الداعمة تساهم في تخفيف الضغوط السابقة، وتمنح الحوت القدرة على إدارة أمواله بحكمة، ليودع بذلك مرحلة "شح الموارد" ويبدأ فترة أكثر استقرارًا ورخاء.