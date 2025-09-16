إعلان

ديكور عملي للمستأجرين.. 8 طرق تمنح منزلك لمسة أنيقة بأقل تكلفة

05:00 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ديكور عملي للمستأجرين.. 8 طرق تمنح منزلك لمسة أنيق

كتبت- أميرة حلمي:

الإقامة في منزل مستأجر لا تعني أن تظل محاطًا بجدران باهتة أو تفاصيل بلا روح. فبلمسات بسيطة وميزانية محدودة، يمكنك أن تمنح مساحتك طابعًا شخصيًا يعكس ذوقك ويجعل البيت أكثر دفئًا وحيوية.

إليك 8 أفكار ديكورية سهلة وذكية تمنح شقتك لمسة مختلفة بحسب موقع bright side:

1. استبدال المقابض القديمة

مقابض الخزائن والأدراج المتآكلة تُعطي انطباعًا باهتًا عن المطبخ أو الحمام. تغييرها ببدائل أنيقة – سواء عصرية أو نحاسية أو خزفية – يُحدث فرقًا واضحًا. فقط احتفظ بالمقابض الأصلية لتعيدها عند الانتقال.

2. الأرضيات المؤقتة

الأرضيات البالية يمكن تغطيتها ببلاطات قابلة للتقشير واللصق أو بسجاد أنيق لإخفاء العيوب وإضفاء دفء على المكان.

3. الإطارات والأعمال الفنية

الجدارات البيضاء لا تعني الملل. يمكنك إسناد المرايا الكبيرة أو اللوحات على الجدران دون حفر، أو استخدام شرائط لاصقة قابلة للإزالة لتعليق الأعمال الفنية بأمان.

4. النباتات الداخلية

الخضرة تُنعش أي مساحة. النباتات الكبيرة تُحوّل زاوية فارغة إلى لمسة ديكورية مميزة، بينما الصغيرة تمنح البيت روحًا دافئة، سواء كانت طبيعية أو صناعية.

5. ورق الحائط القابل للإزالة

جدار ملوّن أو منقوش يغير شكل الغرفة بالكامل. عند الانتقال يمكنك نزعه بسهولة دون ترك أثر.

6. أفلام النوافذ

بديل عملي للستائر التقليدية، خاصة في الشقق المطلة على الشارع أو حمامات تحتاج لخصوصية. تأتي بتصميمات متعددة وتُزال بسهولة.

7. تجديد أغطية مفاتيح الإضاءة

تفصيلة صغيرة لكنها مؤثرة. استبدال الأغطية القديمة بأخرى أنيقة أو ملونة يضيف لمسة جمالية غير متوقعة.

8. تجديد البلاط المؤقت

البلاطات ذاتية اللصق مثالية لتغيير مظهر المطابخ والحمامات القديمة وتكلفتها بسيطة.

