تشعر بأن أحدهم "يخنقك" وأنت نائم؟.. إليك السر

كتبت- أسماء مرسي:

يمر العديد من الأشخاص بتجربة غريبة ومزعجة خلال النوم، يشعرون فيها وكأنهم عاجزون عن الحركة أو التنفس، أو أن هناك من "يخنقهم" دون سبب واضح.

التفسير النفسي.. قلق وتوتر ومشاعر مكبوتة

أوضحت الدكتورة رشا عبد الجبار، أخصائية الصحة النفسية، في تصريح لـ"مصراوي" أن هذا الشعور لا يكون مجرد حلم، بل يرتبط بمشكلات نفسية مثل:

القلق والتوتر الشديد.

تجربة سابقة مؤلمة لا تزال مؤثرة في اللاوعي.

ضغوط نفسية مكبوتة لم يتم التعامل معها.

كل هذه العوامل تؤدي إلى اضطراب في التنفس والشعور بالاختناق، خاصة إذا حدثت قبل النوم مباشرة، حين يكون العقل منشغلاً بالتفكير في مشكلات لم تُحل بعد.

ماذا يحدث فعليا داخل الجسم؟

أضافت الطبيبة أن المخ أثناء النوم قد يُصدر إشارات خوف مفاجئة، تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، صعوبة في التنفس،

إحساس بالاختناق، وكأن أحدا يضغط على الصدر.

هذه الاستجابة تكون فسيولوجية ناتجة عن حالة "الهلع الليلي"، حتى لو لم تكن هناك أحلام مرئية.

دور الأحلام واللاوعي

تشير نظرية التحليل النفسي لفرويد إلى أن الأحلام المزعجة أو "الكوابيس" هي انعكاس لرغبات ومشاعر مكبوتة داخل اللاوعي.

تُترجم هذه الصراعات النفسية إلى رموز أو مواقف أثناء النوم، مثل رؤية شخص يهاجمك أو يخنقك، الإحساس بالشلل أو فقدان السيطرة.

وفي بعض الأحيان، لا يرى الشخص أي صور أو وجوه، لكنه يشعر بالخوف الشديد والاختناق، ما يرجع إلى استجابات عقلية غير مرئية.

كيف تتعامل مع هذا الشعور؟

تنصح الطبيبة باتباع بعض الإجراءات التي تساعد على التقليل من هذه الحالة:

ممارسة الاسترخاء قبل النوم، مثل تمارين التنفس أو التأمل.

تجنب تصفح الهاتف قبل النوم، لتقليل التحفيز العصبي.

اتباع روتين نوم هادئ يساعد في تهدئة العقل والجسد.

التحدث مع معالج نفسي، خاصة إذا تكررت الحالة، لمعرفة الأسباب النفسية المرتبطة بها.