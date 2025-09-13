رقم قياسي.. عدد المعمرين في اليابان يقترب من 100 ألف

كتبت- نرمين ضيف الله:

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، أن عدد المعمّرين في البلاد ارتفع إلى 99,763 شخصاً حتى الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للعام الخامس والخمسين على التوالي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء «جي.جي. برس»، فإن الرقم ارتفع بمقدار 4,644 شخصاً مقارنة بالعام الماضي، حيث شكّلت النساء النسبة الأكبر بواقع 87,784 معمّرة، أي نحو 88% من الإجمالي.

وتشير البيانات إلى أن عدد المعمّرين في اليابان بلغ 153 شخصاً فقط عام 1963، عندما بدأ الإحصاء، قبل أن يتجاوز ألف شخص عام 1981، ثم 10 آلاف عام 1998، و50 ألفاً عام 2012، وصولاً إلى أكثر من 90 ألفاً في 2022، ليقترب هذا العام من حاجز الـ100 ألف.

ووفق الإحصاءات الإقليمية، تصدرت محافظة شيمان القائمة بـ16,869 معمّراً لكل مئة ألف شخص، لتحافظ على موقعها الأول للعام الـ13 على التوالي، تلتها محافظتا كوتشي وتوتوري بـ15,716 و14,463 شخصاً على الترتيب، بينما سجلت سايتاما أدنى معدل عند 4,850 شخصاً.

أما أكبر معمّرة في اليابان حالياً فهي شيجيكو كاجوا (114 عاماً) من محافظة نارا، في حين يُعد كيوتاكا ميزونو (111 عاماً) من محافظة شيزوكا أكبر المعمّرين الذكور.