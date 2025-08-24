5 حيوانات تواجه شبح الانقراض بنهاية 2025 - 10 صور

كتب - سيد متولي

تواجه بعض الحيوانات شبح الانقراض مع اقتراب نهاية العام الميلادي الحالي 2025، لعل أبرزها أول سلحفاة تصعد القمر.

سلحفاة السهوب

بحسب موقع fauna ، تواجه سلحفاة السهوب شبح الانقراض، بسبب الاتجار غير المشروع بها، حيث كانت أول سلحفاة تصعد القمر.

الكلب البري الأفريقي

يعرف الكلب البري الأفريقي بمهاراته العالية في الصيد، لكنه مهدد بالانقراض نتيجة لتجزئة موائله الطبيعية وانتشار الأمراض، وقد يكون جنوب السودان آخر معاقل هذا النوع، حيث تلتقط الكاميرات صورًا توثق تواجده في البرية النائية.

خراف البحر

خراف البحر من الكائنات البحرية المعروفة بطباعها الهادئة، لكنها تواجه أخطارا متزايدة في مناطق مصبات الأنهار والمياه الساحلية، ففي محمية "كويرو إي سالادو" في هندوراس، تشكل الأنشطة البشرية تهديدًا لمواطن هذه الثدييات وتؤدي إلى تراجع مصادر غذائها.

الدجاج الجبلي

"الدجاج الجبلي" نوع من الضفادع العملاقة التي كانت تنتشر في عدة جزر كاريبية،و يقتصر وجوده على جزيرة دومينيكا وبعض المناطق المحدودة في مونتسيرات، إذ أدت ممارسات الصيد والتغيرات البيئية إلى تهديده بالانقراض.

حرباء الأقزام الشوكية

تعيش حرباء الأقزام الشوكية في غابات تنزانيا الجبلية، وتعد من أصغر الزواحف وأكثرها ندرة، وتواجه خطر فقدان موطنها الطبيعي نتيجة للتوسع الزراعي وقطع الأشجار، فضلا عن التهديدات الناجمة عن الاتجار غير المشروع بها.