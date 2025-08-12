"منتحل صفة أنثى".. معلومات عن البلوجر ياسمين بعد القبض عليه

في واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب انتحل صفة فتاة باسم "ياسمين" على منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع.

كان الشاب يظهر في الفيديوهات مرتديا ملابس نسائية

وكان الشاب يظهر في الفيديوهات مرتديا ملابس نسائية، ويعتمد أسلوبا مثيرا للجدل في تقديم المحتوى، من خلال حركات وتعليقات تتنافى مع الآداب العامة، بهدف لفت الأنظار وزيادة التفاعل على تطبيق "تيك توك" ومنصات أخرى.

وأثار ظهوره بهذه الطريقة استياء كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات قانونية ضده، ووقف ما وصفوه بـ"المحتوى المخل" الذي يقدمه.

من هي الشخصية المعروفة بـ "ياسمين"؟



• شخصية تقدم محتوى اعتبرته الجهات الأمنية خادشًا للحياء.



• الحساب يتابعه 92 ألف شخص على منصة “تيك توك”.



• يتضمن حديث تلك الشخصية عبر صفحاتها إيحاءات وألفاظا غير لائقة، ما أثار موجة من الجدل والاستياء.



تمت مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بالشاب المنتحل لصفة فتاة، لفحصها ومراجعة المواد المنشورة، إلى جانب تتبع حساباته لمعرفة حجم وطبيعة المحتوى.