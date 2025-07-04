تحذير لـ3 أبراج بسبب اكتمال القمر ببرج الجدي.. كوارث في الطريق

كتبت- أسماء مرسي:

يشهد العالم الفلكي حدثا مهما في 10 يوليو مع اكتمال القمر في برج الجدي، والذي يؤثر بشكل سلبي على مواليد 3 أبراج، إذ يجلب لهم تحديات وأزمات وكوارث على الأصعدة كافة، وفقا لموقع "vogue".

برج الجوزاء

بالنسبة لمولود الجوزاء، تزداد الالتزامات المالية لديه، ما يسبب شعوره بالضيق، وهذا بدروه يجعله أكثر عرضة للاكتئاب والابتعاد عن الآخرين.

برج العذراء

تواجه مواليد هذا البرج تحديات في مشاريعهم أو ضغطا في علاقاتك العاطفية، لذا عليهم الانتباه جيدا وتحقيق التوازن بين علاقاتهم العاطفية والمهنية.

برج العقرب

خلال هذه الفترة، كن حذرا للغاية عند توقيع أي عقود، وتجنب الاندفاع في قراراتك المهنية وركز على التخطيط الاستراتيجي لتجنب الأخطاء المحتملة.

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