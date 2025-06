"نامت على نفسها".. موقف محرج لميلانيا أثناء عرض عيد ميلاد ترامب

كتب- أحمد الضبع

رغم الطابع الاحتفالي الكبير لعيد ميلاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الـ79، خطفت السيدة الأولى ميلانيا الأنظار بطريقة غير متوقعة، بعد أن ظهرت وهي تغفو خلال العرض العسكري الضخم الذي أقيم في العاصمة واشنطن.

الاحتفال الذي جاء متزامنا مع الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، شهد مشاركة آلاف الجنود وعروضًا جوية وموسيقية مبهرة، إلا أن كاميرات المصورين التقطت السيدة الأولى السابقة وهي تغلق عينيها مرارا، ما أثار موجة تعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ميرور".

وتداول رواد المنصات لقطات مصورة تظهر ميلانيا جالسة في مقعدها بعينين مغمضتين، بينما بدا ترامب متفاعلاً وهو يقف لتحية العروض العسكرية، وكتب أحد المغردين: "من الواضح أنها لا تطيق هذا الرجل"، بينما وصف آخرون العرض بأنه "الأكثر مللا على التلفاز"، مشيرين إلى أن غفوة ميلانيا ربما كانت "أصدق رد فعل" على الحدث.

وشارك في العرض أكثر من 7000 عسكري، إضافة إلى طائرات من الحرب العالمية الثانية، ومروحيات، وفرقة موسيقية، وعرض ألعاب نارية، بحضور رموز من إدارة ترامب، ونجوم مثل لي غرينوود ودانا وايت.

لكن في خلفية الاحتفالات، تواصلت التوترات خارج الحدث، إذ خرجت مظاهرة بعنوان "لا ليوم الملوك" احتجاجا على سياسات ترامب، في وقت دفع فيه أكثر من 700 من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس لدعم جهود الهجرة، ما أضفى على المشهد طابعا سياسيا مشحونا.

ورغم الاستعراض الباذخ الذي استمر 90 دقيقة، فإن لحظة ميلانيا النائمة كانت الأكثر تداولًا، وأثارت تساؤلات جديدة حول موقعها من مشهد ترامب السياسي وشخصيته المثيرة للجدل.

Trump looking absolutely inconsolable at his fascist-themed 79th birthday party which no one turned up to other than those who had to because he's their boss. pic.twitter.com/3BqYLrn8f0