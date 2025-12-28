إعلان

خبيرة تارو تكشف مفاجأة لـ منى زكي في عام 2026- ماذا قالت؟

كتب : أسماء مرسي

11:15 ص 28/12/2025

الفنانة منى زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشارت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الفنانة منى زكي ستشهد في عام 2026 مرحلة تألق كبيرة.

وأضافت أن هناك مشروع مهم جدا يترقب الجمهور الإعلان عنه.

وتابعت أن منى ستشارك في تصوير خارجي في أوروبا وأمريكا، موضحة أن المشروع سيظهرها في صورة مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجمهور، بما يفوق التوقعات المعتادة لمسيرتها الفنية.

اقرأ أيضا:

فلوس ومفاجآت وتحذيرات.. توقعات بسنت يوسف لجميع الأبراج لعام 2026

توقعات 2026.. الخير يطرق أبواب 4 أبراج وخبر سار ينتظر أحدها

الأبراج المحظوظة في 2026.. فلوس وفرص

4 أبراج لا تهزمها الظروف مهما اشتدت.. هل أنت منهم؟

من هم الأبراج الأقل حظًا في الحياة العملية؟ وكيف تتخطّى ذلك

منى زكي خبيرة التارو مفاجأة منى زكي توقعات منى زكي 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة