أشارت خبيرة التارو بسنت يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الفنانة منى زكي ستشهد في عام 2026 مرحلة تألق كبيرة.

وأضافت أن هناك مشروع مهم جدا يترقب الجمهور الإعلان عنه.

وتابعت أن منى ستشارك في تصوير خارجي في أوروبا وأمريكا، موضحة أن المشروع سيظهرها في صورة مختلفة تماما عما اعتاد عليه الجمهور، بما يفوق التوقعات المعتادة لمسيرتها الفنية.

