كتب - محمود عبده :

في مشاهد قاسية وثقتها عدسات الهواتف وكاميرات المراقبة، كادت السيول التي اجتاحت قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية أن تتحول إلى كارثة مدرسية، بعدما تسللت المياه بغزارة إلى إحدى المدارس الابتدائية، مهددة حياة التلاميذ في لحظات وصفت بـ"المرعبة".

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الارتباك داخل المدرسة، حيث سارع المعلمون إلى إخلاء التلاميذ ومساعدتهم على الخروج قبل أن ترتفع المياه بشكل خطير، في مشهد أثار ذعرا واسعا.

كما وثق مقطع آخر موقفا أكثر خطورة، حينما كان عدد من التلاميذ يسيرون بمحاذاة جدار مدرسة قنديل لحظة تعرضه للانهيار بسبب تدفق السيول القوية، إلا أن انهياره بعد مرورهم بثوان فقط أنقذهم من موت محقق.

وتأتي هذه الأحداث في ظل موجة أمطار غير مسبوقة ضربت إقليم كوردستان منذ الاثنين الماضي، متسببة بسيول عارمة في جمجمال وتكية ومناطق أخرى، ودخول المياه والطين إلى منازل عديدة، ما أدى إلى تلف ممتلكات السكان الذين اضطروا لإخراج أثاثهم وأجهزتهم التالفة إلى الشوارع.

