ما سر تسمية "اليوستفندي" بهذا الاسم؟

"اليوسفي أو اليوستفندي" أحد أشهر فواكه الشتاء الشهيرة، والتي يعشقها المصريون، لكن ماذا نعرف عن سر تسمية هذه الفاكهة؟.

وتعود القصة إلى رجل من القرن التاسع عشر يدعى يوسف، كان ضمن وفد أرسله حاكم مصر آنذاك، محمد علي باشا، إلى إسطنبول للتعرف على نباتات وأشجار جديدة، بحسب موقع patreon.

وفي طريق العودة إلى مصر بالقارب، اضطر الوفد للبقاء في مالطا لفترة بسبب اضطراب البحر الأبيض المتوسط، وأثناء انتظاره في مالطا، عثر يوسف الشاب صدفة على شحنة من الأشجار والنباتات الغريبة على متن سفينة قادمة من الصين واليابان.

وكان جزء من هذه الشحنة أشجار يوسفي حية مزروعة في براميل، واشترى ثمانية منها وأحضرها إلى مصر ليقدمها للحاكم، محمد علي.

وأعجب محمد علي باشا بأشجار اليوسفي، ليستدعي الشاب ويسأله عن اسمه، فأجاب الشاب: "يوسف"، فأصدر الحاكم مرسوما بغرس أشجار اليوسفي في قصره وتسميتها "يوسف أفندي" تكريما ليوسف الشاب، مضيفا إليها كلمة "أفندي"، وهي لقب احترام أو مجاملة.

