شهدت إحدى حفلات الزفاف في أوزبكستان موقفا غريبا بعدما قامت والدة العريس بحركة بدت أقرب إلى مناورة مصارعة أثناء الطقوس التقليدية المعروفة باسم "كلين-سالوم"، وهي عادة تهدف عادة إلى الترحيب بالعروس ودمجها في عائلة زوجها.

فخلال لحظة تقديم الهدايا وتهنئة العروس، رفعت الحماة زوجة ابنها بشكل مفاجئ ثم أسقطتها بقوة على الأرض، في مشهد ظهر فيه الارتباك والألم بوضوح على وجه العروس، التي انخرطت في البكاء وسط دهشة الموجودين.

وحدثت الواقعة أثناء ذروة الاحتفال، إذ لم يتوقع الضيوف أن تتحول الحركة الرمزية إلى تصرف يشبه "رمي المصارعين"، ما تسبب في حالة صمت وذهول بين الحاضرين قبل أن ينتشر الفيديو لاحقا على منصات التواصل.

ولم تتضح الأسباب وراء تصرف الحماة، ما فتح المجال لعشرات التفسيرات، فريق رأى أن الأمر ربما كان مزحة مرتبة مسبقا، بين أفراد العائلتين لإضافة طرافة غير متوقعة، بينما اعتبر آخرون أن ما حدث غير لائق ويتعارض مع الأعراف الاجتماعية في مثل هذه المناسبات.

