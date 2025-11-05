أطول كسوف كلي للشمس يهدد حظ 4 أبراج.. يمكن رؤيته في هذا الموعد

كتبت- شيماء مرسي

في 2 أغسطس 2027، سيشهد العالم كسوفا كليا نادرا ومذهلا للشمس في أجزاء من أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وسيستمر هذا الحدث مدة طويلة للغاية، تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، لذا سيكون أطول كسوف للشمس منذ 100 عام. وستكون هذه الظاهرة مرئية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والسعودية واليمن والصومال.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم الأبراج الأقل حظا نتيجة الكسوف الكلي للشمس في 2 أغسطس 2027، وفقا لـ موقع "ndtv" ومجلة "people".