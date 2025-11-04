إعلان

تصنع من مكونات غير تقليدية.. أغرب 6 أنواع حلوى في العالم

كتب : مصراوي

04:30 م 04/11/2025
    ​تاووك جوجسو، تركيا
    ​صراصير مغطاة بالشوكولاتة، تايلاند
    ​آيس كريم واسابي، اليابان
    ​كعكة الفاصوليا الحمراء، هونج كونج
    ​بيكارونيس، بيرو

كتبت- شيماء مرسي

تتميز العديد من الثقافات حول العالم بحلويات غريبة يتم صنعها باستخدام مكونات غير تقليدية.

وفيما يلي، إليك قائمة بأغرب حلويات في العالم، وفقا لما كشفه موقع "recipes".

​تاووك جوجسو، تركيا

حلوى فريدة تجمع بين الحلاوة والملمس الكريمي للحليب مع وجود كميات بسيطة من لحم الدجاج المفتت.

​كعكة الفاصوليا الحمراء، هونج كونج

تتميز هذه الكعكة بأنها مقرمشة من الخارج، وتتميز بأنها لزجة من الداخل ومحشوة بخليط الفاصوليا الحمراء المحلاة.

​بيكارونيس، بيرو

هي حلوى تقليدية شبيهة بالدونات المقلية، وتصنع العجينة من مزيج مميز يجمع بين القرع (اليقطين) والبطاطا الحلوة.

​آيس كريم واسابي، اليابان

من أغرب الحلويات، حيث يتميز هذا الآيس كريم بنكهة قوية من الواسابي، المعروف أيضا بالفجل الياباني، الذي يتميز بطعم لاذع.

​صراصير مغطاة بالشوكولاتة، تايلاند

عبارة عن حشرات مغموسة بالكامل في الشوكولاتة تتميز بالطعم الحلو والقوام المقرمش.

​سيندول، ماليزيا

حلوى آسيوية أصلها من إندونيسيا، تصنع من حليب جوز الهند والفاصوليا وملون طعام أخضر ونودلز وسكر النخيل، كما تحتوي على جيلي أخضر يشبه الديدان.

