تصنع من مكونات غير تقليدية.. أغرب 6 أنواع حلوى في العالم
كتب : مصراوي
كتبت- شيماء مرسي
تتميز العديد من الثقافات حول العالم بحلويات غريبة يتم صنعها باستخدام مكونات غير تقليدية.
وفيما يلي، إليك قائمة بأغرب حلويات في العالم، وفقا لما كشفه موقع "recipes".
تاووك جوجسو، تركيا
حلوى فريدة تجمع بين الحلاوة والملمس الكريمي للحليب مع وجود كميات بسيطة من لحم الدجاج المفتت.
كعكة الفاصوليا الحمراء، هونج كونج
تتميز هذه الكعكة بأنها مقرمشة من الخارج، وتتميز بأنها لزجة من الداخل ومحشوة بخليط الفاصوليا الحمراء المحلاة.
بيكارونيس، بيرو
هي حلوى تقليدية شبيهة بالدونات المقلية، وتصنع العجينة من مزيج مميز يجمع بين القرع (اليقطين) والبطاطا الحلوة.
آيس كريم واسابي، اليابان
من أغرب الحلويات، حيث يتميز هذا الآيس كريم بنكهة قوية من الواسابي، المعروف أيضا بالفجل الياباني، الذي يتميز بطعم لاذع.
صراصير مغطاة بالشوكولاتة، تايلاند
عبارة عن حشرات مغموسة بالكامل في الشوكولاتة تتميز بالطعم الحلو والقوام المقرمش.
سيندول، ماليزيا
حلوى آسيوية أصلها من إندونيسيا، تصنع من حليب جوز الهند والفاصوليا وملون طعام أخضر ونودلز وسكر النخيل، كما تحتوي على جيلي أخضر يشبه الديدان.