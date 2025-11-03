امرأة تتزوج مريضا بالسرطان من أجل الكلى.. هذا ما حدث

في تحول ملحوظ للأحداث في شمال غرب الصين، تزوجت امرأة شابة تعاني من الفشل الكلوي الخطير من رجل يعاني من السرطان كجزء من ترتيبات التبرع بالكلية لإنقاذ حياتها.

لكن سرعان ما تطورت علاقتهما إلى حب حقيقي، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وشخصت وانج شياو، البالغة من العمر 24 عامًا من مقاطعة شنشي، بمرض يوريمية (اليوريميا)، وأُبلغت أن أمامها عامًا تقريبًا للعيش دون زراعة كلية.

ونظرًا لعدم وجود متبرع مطابق بين أقاربها، نشرت إعلان زواج في مجموعة دعم مرضى السرطان، بحثًا عن رجل في حالة حرجة يمكنها الحصول على كليته بعد وفاته.

"سأعتني بكِ على أكمل وجه بعد الزواج، أرجوك سامحني؛ أريد فقط أن أعيش"، كتبت وانج في إعلانها.

واستجاب رجل يدعى يو تشن بينج، يبلغ من العمر 27 عامًا، وكان يعاني من سرطان متكرر، وكانت فصيلة دمه مطابقة لفصيلة وانج، سجلا زواجهما سرا، بشرط أن يتبرع لها بكليته بعد وفاته، مقابل رعاية ودعم طويلي الأمد من وانج.

ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بينهما إلى حب، ودعم وانج يو خلال فترة علاجه، وباع باقات زهور يدوية الصنع لجمع تبرعاته، وتطورت بينهما تدريجيا علاقة حقيقية، واستقرت حالة يو، وانخفضت احتياجات وانج لغسيل الكلى - فعرض عليها لاحقا أن يعيشا بحب بدلا من الصفقة.

اقرأ أيضا:

من الحضارة القديمة إلى المتحف المصري الكبير.. كيف تطور الزي الفرعوني عبر الزمن؟

أغرب 5 عادات للضيافة في العالم.. بيقدموا للضيف مياه المطر

مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي الفرعوني

دنفر الدولي.. قصة المطار الأكثر رعبا وغموضا في العالم

"رعب وأساطير".. أغرب 6 أماكن مسكونة بالأشباح حول العالم