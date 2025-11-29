كتب - محمود عبده:

تحول حفل زفاف في إحدى مناطق داغستان التركية إلى مادة دسمة للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة غير متوقعة أفسدت الأجواء الاحتفالية وأشعلت موجة واسعة من الجدل.

مشهد مفاجئ يربك العروس

فخلال اللحظات الأولى من تقطيع كعكة الزفاف، أقدمت والدة العريس على أخذ القطعة الأولى قبل أن تقدم للعروس، وهو ما بدا أنه أثار استياء الأخيرة بشكل واضح، بحسب موقع RT.

وفي الفيديو، ظهرت العروس وهي ترفض تسلم القطعة التالية، لتبعد يد زوجها وتخطو خطوة إلى الوراء في تصرف حمل دلالات غضب وانزعاج.

تفسيرات وردود فعل متباينة

برر كثير من رواد التواصل هذا التصرف بأنها شعرت بالإهانة، إذ جرت العادة في الأعراس أن تكون القطعة الأولى من نصيب العروس، أو تتبادل بينها وبين العريس كتعبير رمزي عن المودة والتفاهم.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما حدث قد يعد جزءا من تقاليد محلية في بعض المناطق، حيث يمنح الوالدان أول قطعة من الكعكة تكريما واحتراما لهم.

