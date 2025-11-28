البلاك فرايدي.. إقبال كبير على خصومات بعض "براندات" كايرو فستيفال سيتي

شهدت بعض العلامات التجارية بمول كايرو فستيفال سيتي إقبالا كبيرا مع انطلاق أكبر يوم تخفيضات سنوي، الجمعة البيضاء "Black Friday".

وتزايد الإقبال بشكل ملحوظ منذ بدء عروض الجمعة البيضاء، حيث امتلأت المحال بالمواطنين الباحثين عن أفضل الخصومات، في واحد من أكثر مواسم الشراء نشاطا خلال العام.

وتراوح حجم التخفيضات بين 20% و70%، وسط تنافس واضح بين التجار لجذب العملاء.

موعد البلاك فرايدي 2025

ينطلق موسم البلاك فرايدي في مصر بداية نوفمبر، بينما تبدأ بعض العلامات التجارية أقوى عروضها من 21 نوفمبر حتى نهاية الشهر.

ويوافق اليوم الرئيسي للجمعة البيضاء هذا العام 28 نوفمبر، الموعد المعتاد للجمعة الأخيرة من الشهر.