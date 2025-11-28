لن تتوقع ما فعلته عروس مع حبيبها في حفل زفافها

لفت حفل زفاف في براياجراج، أوتار براديش، في الهند، أنظارا واسعة النطاق لعكسه عادة راسخة، فبدلا من وصول العريس بموكب، وصلت العروس بنفسها إلى منزل العريس باحتفالات حاشدة، ما حول الحدث إلى رمز للمساواة وتغيير التقاليد.

ووصلت العروس، تانو، من كيدجانج، إلى منزل عريسها راجات في موتثيجانج بموكب زفاف مزين بحب وترتيب رائع، بحسب موقع ndtv.

واصطف السكان في الشوارع ليشهدوا مشهدا نادرا يسمَى "البارات العكسي"، ما جعل الحدث نقطة جذب رئيسيةٍ في المدينة.

وحقق هذا الحفل الفريد حلم والد تانو، راجيش جايسوال، فلطالما تمنى، مع بناته الخمس، الاحتفال بزواجهن كما يحتفل بزواج أبنائه.

ولإبراز هذه الفكرة، طبعت العائلة بطاقات زفاف خاصة كتب عليها "لادكي كي بارات".

وفي لفتة رمزية أخرى، أدى أقارب العروس طقوس الآرتي وودعوا الموكب، وهو تقليد يخصص عادة لجانب العريس.

قادت تانو الموكب الذي امتد قرابة كيلومترين جالسةً في عربة تقليدية، وتضمن الاحتفال الحيوي موسيقى دي جي ورقصا وأضواء، ما خلق أجواءً احتفالية، وتجمعت الحشود على طول الطريق لمشاهدة الموكب وهو يتجه نحو منزل العريس.

وعند وصول العروس، استقبلتها عائلة راجات بطقوس تقليدية وحفاوة بالغة.

وانتشرت مقاطع فيديو من حفل الزفاف على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الكثيرون بالعائلة لتحديها الصور النمطية للجنسين وتعزيزها للمساواة من خلال احتفال بهيج.

