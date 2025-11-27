أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن فتح باب التقدّم للعمل في فريق هندسة رقائق الذكاء الاصطناعي بالشركة، مشددا على أن الاجتماعات الخاصة بتصميم الرقاقات تعقد مرتين أسبوعيا ويشرف عليها شخصيا، حسبما ذكر موقع "cnbcarabia".

وفي منشور عبر منصة X مساء السبت، طلب ماسك من المهندسين الراغبين بالانضمام إرسال بريد إلكتروني يحتوي على 3 بنود تبرز قدراتهم الاستثنائية، مؤكدا أن الشركة تركز على توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الرقائق.

وأضاف ماسك أن الهدف هو طرح تصميم جديد لرقاقات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الإنتاج الكمي كل 12 شهراً، مع توقع إنتاج رقاقات بأحجام تتجاوز إجمالي إنتاج جميع رقاقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مجتمعة.

وأشار ماسك إلى أن الرقاقة الحالية المستخدمة في سيارات تسلا تعرف باسم AI4، وأن الشركة على وشك الانتهاء من تصميم AI5، بينما بدأت بالفعل العمل على AI6، التي من المتوقع أن تُحدث تغييرات كبيرة في مجالات القيادة الآمنة والرعاية الطبية عبر مشروع الروبوت البشري أوبتيموس.

وتعكس هذه الخطوة طموحات تسلا المتزايدة في مجال الرقاقات، بعد توقيع صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار مع سامسونغ لتصنيع رقاقة A16 الخاصة بالشركة في مصنعها الجديد بولاية تكساس، والمقرر افتتاحه في 2026.

وطرحت تسلا عدة وظائف هندسية في مقرها بكاليفورنيا، تشمل مهندسي التصميم الفيزيائي، ومهندسي سلامة الإشارة وكفاءة الطاقة، ويشترط لمهندسي التصميم الفيزيائي خبرة لا تقل عن 10 أعوام في تصميم وبناء الدوائر المتكاملة، ويترواح الراتب السنوي بين 152 و264 ألف دولار، إلى جانب مكافآت وأسهم ومزايا أخرى.

أما مهندسو سلامة الإشارة وكفاءة الطاقة، فيتراوح راتبهم بين 120 و318 ألف دولار سنويا، إضافة إلى مكافآت وأسهم، لتطوير الجيل التالي من رقاقات الذكاء الاصطناعي لسيارات تسلا وروبوت أوبتيموس.

وأكد ماسك مشاركته الفعلية في تصميم الرقاقات وعقد الاجتماعات مع فريق الهندسة كل ثلاثاء وسبت، مشيرا إلى أن الاجتماعات السبتية مؤقتة وستتوقف بعد الانتهاء من تصميم AI5.

وأضاف أن المصنع الجديد في تايلور، تكساس، سيتم الإشراف عليه شخصيا لتسريع وتيرة الإنتاج، في خطوة تعكس التزامه العميق بالعمل اليومي ومتابعة تفاصيل الإنتاج.

