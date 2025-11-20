إعلان

4 أبراج تعيش أسبوعا مليئا بالمفاجآت السارة.. هل أنت منهم؟

كتب : مصراوي

07:30 م 20/11/2025
الأبراج

يبدو أن حركة الكواكب هذا الأسبوع تحمل طاقة إيجابية غير معتادة، حيث تتقاطع التأثيرات الفلكية لصالح بعض المواليد، مما يمنحهم دفعة قوية في العمل، والعلاقات، والحياة الشخصية.

وبينما يسير الأسبوع بوتيرة اعتيادية لدى معظم الناس، هناك أربعة أبراج تحديدا تستعد لاستقبال أخبار غير متوقعة، وفرص واعدة، وتحسن في المزاج العام.

وبحسب موقع Astrology.com، فإن حركة الكواكب الحالية تمنح هذه الأبراج دفعات قوية من الحظ والطاقة، وتفتح أمامها أبوابا جديدة للتطور وتحقيق الأمنيات.

برج الدلو حركة الكواكب برج الحمل برج الجوزاء برج العذراء

فيديو قد يعجبك



