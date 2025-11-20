شهدت إحدى المناطق الروسية حالة غير معتادة، بعدما كشف مسؤول في خدمة التنفيذ المكلفة بتحصيل نفقة الأطفال عن محاولة غريبة لرجل لتجنب دفع نفقة طفله.

وأوضح المسؤول لموقع "أوديتي سنترال" أن الرجل كان يغير اسمه بالكامل سنويا آملا في التهرب من التزامات مالية تجاه طفله، وبعد مرور سنة، كان يعيد اسمه الأصلي ويكرر العملية مرة أخرى، في محاولة لتصفير ديونه.

لكن الحيلة لم تنجح، إذ تقوم مكاتب التسجيل بإبلاغ خدمة التنفيذ عن أي تغييرات في الأسماء، ما يمنع الأفراد من استخدام هذه الطريقة للتهرب من المسؤوليات المالية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة ليست فريدة، إذ سجلت السلطات الروسية محاولات أخرى غريبة، مثل الادعاء بالوفاة لتجنب النفقة أو تزوير نتائج اختبارات الحمض النووي.

كما تحدثت التقارير عن أشخاص ادعوا رهاب الأماكن المفتوحة لمنع موظفي التنفيذ من دخول منازلهم، رغم امتلاكهم لعقارات متعددة، بعضها مهدد بالحجز.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه الحيل الطريفة تعكس مستوى العناد لدى بعض الأفراد في محاولة التهرب من المسؤوليات الأسرية والمالية، مشددة على أهمية تنسيق قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لضمان حماية حقوق الأطفال.

وأوضحت أن القانون صارم في مسألة تحصيل النفقة، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسماء أو تقديم معلومات مضللة لا تنجح أبدا.

